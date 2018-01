Hunger Games | Il canto della rivolta – parte II | trama | cast e curiosità

: RT @valequeen99: #rt seguimi e ti seguo se sei fan di: Twenty One Pilots One Republic Panic At The Disco Bastille Melanie Martinez Ed Sheer… - _vivoperniall : RT @valequeen99: #rt seguimi e ti seguo se sei fan di: Twenty One Pilots One Republic Panic At The Disco Bastille Melanie Martinez Ed Sheer… - swanvsong : RT @valequeen99: #rt seguimi e ti seguo se sei fan di: Twenty One Pilots One Republic Panic At The Disco Bastille Melanie Martinez Ed Sheer… - ravxclaw : Hanno aperto le iscrizioni per i turni del tirocinio di semeiotica, madonna non potete capire gli hunger games - DesertoAnima : “Sono le cose che amiamo di più a distruggerci.” - Hunger Games - valequeen99 : #rt seguimi e ti seguo se sei fan di: Twenty One Pilots One Republic Panic At The Disco Bastille Melanie Martinez E… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Katniss Everdeen è l’eroina del cinema più redditizia di sempre: lo dice il Guinness dei primati, che ha stimato gli incassi dei suoi film due miliardi e trecento milioni di dollari. Ma come tutte le cose belle anche la relativa saga letteraria e cinematografica ha una fine. L’ultimo capitolo si chiama: ilII, che domenica 28 gennaio alle 21.20 va in onda su Italia 1 in prima TV (almeno per quanto concerne le trasmissioni in chiaro).: IlII:IlII accompagna la saga verso il suo potente capitolo finale, in cui Katniss Everdeencapisce che la posta in gioco non riguarda soltanto la sopravvivenza, ma anche il futuro.Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow in uno scontro finale. Accompagnata dai ...