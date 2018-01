Honda Jazz - Al volante della 1 5 Dynamic Navi Adas

Honda - La Jazz e le altre - anche da provare - a Bologna : Lanteprima nazionale nello stand Honda che torna al Motor Show dopo anni di assenza (al padiglione 25) è la Jazz ristilizzata. Chi vorrà cimentarsi in un test drive, avrà la possibilità di provare (in aree esterne alla fiera) la Civic, la HR-V e la CR-V mentre gli amanti delle emozioni sportive non dovranno far altro che affacciarsi alla Motul Arena per vedere (il 4, 5 e 6 dicembre, tra le 12. 30 e le 14) la Civic Type R in azione. Ma ...