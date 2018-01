Gravidanza | attenzione a non ridurre i carboidrati | ecco i rischi per i neonati

: Attenzione mamme! - annapiera : Attenzione mamme! - annapiera : Attenzione mamme! - annapiera : Attenzione mamme! - costanzina27 : RT @Prof_Farmacia: Troppa #caffeina in gravidanza aumenta il rischio di deficit di attenzione e iperattività (#Adhd) nel nascituro @PharmaS… - Medical_Mei : Troppa #caffeina in gravidanza aumenta il rischio di deficit di attenzione e iperattività (#Adhd) nel nascituro… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Cattive notizie per le future mamme così attente alla linea da ‘tagliare’ drasticamente pasta, pizza e pane. Le donne incinte o che stanno pianificando unadovrebbero infatti evitare diete che riducono o eliminano i. Questo perché, secondo uno studio Usa, altrimenti potrebbe aumentare ilo di avere bambini con difetti del tubo neurale. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Università della North Carolina a Chapel Hill, pubblicata su ‘Birth Defects Research’. In particolare, le donne con un basso apporto dihanno il 30% in più di probabilità di partorire bambini con difetti del tubo neurale come la spina bifida e l’anencefalia (assenza di parti del cervello e del cranio). “Sappiamo già che la dieta materna prima e durante lagioca un ruolo significativo nello sviluppo fetale. La novità di ...