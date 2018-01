Grammy Awards 2018 | red carpet con dress code

Beyoncé ai Grammy Awards 2018 tra i performer? Il produttore annuncia “sorprese” per domenica 28 gennaio : Aumentano notevolmente le speranze di vedere Beyoncé ai Grammy Awards 2018 tra i performer di questa sessantesima edizione. Queen Bey, che nel 2017 ha fatto un'esibizione speciale con tanto di pancione in vista a pochi mesi dal parto dei due gemelli Rumi e Sir, potrebbe tornare in scena durante la cerimonia di quest'anno che si terrà al Madison Square Garden di New York domenica 28 gennaio. Entertainment Tonight ha chiesto informazioni in ...

Grammy Awards 2018 : le star indosseranno delle rose bianche per un motivo importante : La dimostrazione è stata organizzata da due manager del mondo della musica : la vicepresidente di Roc Nation Meg Harkins e Karen Rait, che si occupa di promozione musicale e marketing presso ...

Grammy Awards 2018 : tutto quello che c'è da sapere : Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook dei Grammy Awards o sul sito del canale americano CBS. Non è stato ancora confermato, invece, se Sky trasmetterà la serata in diretta.

Grammy Awards 2018 : anche Rihanna tra i performer della cerimonia di premiazione : Alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2018 – che si terrà domenica 28 gennaio a New York – si esibirà anche Rihanna. [arc id=”16e1b8dc-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Il nome di RiRi va così ad aggiungersi alla già nutrita lista di performer che saliranno sul palco di uno degli eventi più attesi dall’industria musicale americana: Lady Gaga, Pink, Bruno Mars & Cardi B, Luis Fonsi sono solo alcuni dei ...

Anche Luis Fonsi tra i performer dei Grammy Awards 2018 : annunciati nuovi ospiti : Non solo Lady Gaga, Pink, Childish Gambino e Little Big Town, molti altri nomi si aggiungono alla lista dei performer dei Grammy Awards 2018. Sono stati annunciati nelle scorse ore altri grandi nomi del panorama musicale internazionale attesi sul palco della cerimonia di consegna dei Grammy Awards, attesa per il mese di gennaio 2018. Stiamo parlando di Bruno Mars e Cardi B, che con molta probabilità presenteranno in duetto Finesse nella ...

Grammy Awards 2018 : anche Bruno Mars e Luis Fonsi si esibiranno alla cerimonia di premiazione : Sul palco dei Grammi Awards 2018 si esibiranno tantissimi artisti! Oltre alle già annunciate Lady Gaga e Pink, durante cerimonia di premiazione che si terrà a New York il 28 gennaio saliranno sul palco anche altri performer molto attesi. via GIPHY Tra i nuovi nomi annunciati il 10 gennaio, spiccano quelli di Bruno Mars & Cardi B (che hanno appena pubblicato il loro primo singolo insieme”Finesse Remix”), Luis Fonsi & Daddy ...

Ospiti dei Grammy Awards 2018 - da Lady Gaga a P!nk i primi performer confermati per la cerimonia del 28 gennaio : La CBS ha ufficializzato la lista degli Ospiti dei Grammy Awards 2018, chiamati ad esibirsi sul palco durante la cerimonia di premiazione a New York: Lady Gaga, P!nk, Childish Gambino e Little Big Town sono i primi nomi confermati dall'emittente che trasmetterà la serata dedicata all'assegnazione dei premi musicali più ambiti al mondo, i celebri grammofoni d'oro. Anche Patti Lupone e Ben Platt prenderanno parte alla cerimonia, ma con un video ...

Grammy Awards 2018 : Lady Gaga e Pink si esibiranno alla cerimonia di premiazione : Sono stati annunciati i performer che renderanno unica l’edizione 2018 dei Grammy Awards e tra loro ci sono anche Lady Gaga e Pink! Per puro caso, entrambe le cantanti sono state nominate 19 volte ai premi più prestigiosi della musica: Stefani Germanotta ne ha portati a casa sei, Alecia Moore ne ha vinti tre. Non solo, tutte e due sono in nomination quest’anno contendendosi il trofeo di Best Pop Solo Performance. Gaga è ...

Le 50 canzoni migliori del 2017 - rivincita di Sign of The Times di Harry Styles snobbata ai Grammy Awards : L'Academy non lo ha degnato di attenzione nello stilare la lista delle nomination ai Grammy Awards 2018, ma l'ex Ond Direction si è preso la sua rivincita guidando la lista delle 50 canzoni migliori del 2017 stilata da Rolling Stone: Sign of The Times di Harry Styles è il brano più bello che ci abbia consegnato l'anno in corso secondo la redazione della rinomata rivista musicale. Primo singolo solista del cantante, dalle atmosfere alla Bowie ...

Grammy Awards 2018 : nelle nomination i "soliti noti" : ... a differenza del rock, salvo alcune lodevoli eccezioni(Queens of The Stone Age e Foo Fighters su tutti), gode di ottima salute negli ultimi anni, merito anche della ritrovata consapevolezza politica ...

Grande assente Katy Perry ai Grammy Awards 2018 : da Harry Styles a Ariana Grande - gli snobbati dalle nomination : Non ci sarà spazio per Katy Perry ai Grammy Awards 2018, stavolta nemmeno tra i candidati. Per anni si è ironizzato sull'incapacità della popstar californiana di portare a casa un grammofono d'oro (sempre candidata e mai vincitrice), ma stavolta il problema si è posto alla radice: non ci sarà alcuna possibilità che la Perry possa vincere qualche riconoscimento semplicemente perché è la Grande assente delle nomination ai Grammy Awards 2018. Il ...

Grammy Awards 2018/ Le nomination : Jay-Z - Bruno Mars - Lady Gaga - Kasha : L'industria discografica americana ha reso note tutte le nomination ai GRAMMY AWARDS del prossimo anno, relative ai dischi usciti nel corso del 2017 ecco le principali candidature(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 09:58:00 GMT)

Grammy Awards 2018/ Nomination e candidati : sfida tra Jay-Z - Kendrick Lamar e Bruno Mars : GRAMMY AWARDS 2018: i premi musicali più famosi degli Stati Uniti si terranno domenica 28 gennaio 2018 al Madison Square Garden di New York. Ecco le Nomination.(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 07:19:00 GMT)