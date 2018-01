Graduatorie d' Istituto | II e III fascia | addio supplenze con il Fit | ecco perché

Arriva lo stop alle supplenze dalle Graduatorie d’Istituto : Ecco la novità del governo Gentiloni che potrebbe interessare il reclutamento degli insegnanti relativamente alle supplenze. È in arrivo infatti la fine delle supplenze, attingendo dalle Graduatorie d’Istituto, com’è tuttora la prassi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. supplenze ai tirocinanti del percorso Fit Secondo il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 già entrato in […] L'articolo Arriva lo stop alle supplenze dalle ...

Arriva lo stop alle supplenze dalle Graduatorie d’Istituto : Ecco la novità del governo Gentiloni che potrebbe interessare il reclutamento degli insegnanti relativamente alle supplenze. È in arrivo infatti la fine delle supplenze, attingendo dalle Graduatorie d’Istituto, com’è tuttora la prassi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. supplenze ai tirocinanti del percorso Fit Secondo il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 già entrato in […] L'articolo Arriva lo stop alle supplenze dalle ...

Graduatorie d'Istituto - III fascia ATA : ecco la provincia con posti vacanti Video : L’aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il #personale Ata è stato rimandato di un anno a causa del notevole ritardo nell’elaborazione delle stesse. Inizialmente, le Graduatorie di circolo e di istituto, infatti, dovevano essere valevoli per il triennio 2017/2020, ma le segreterie scolastiche si sono ritrovate in difficolta' a causa dell’ingente numero di domande arrivato, circa due milioni. I modelli D1/2 sono stati compilati dagli ...

Graduatorie d'Istituto : licenziati ITP anche per sostegno - spazio ai laureati Video : Nelle ultime ore, presso le segreterie scolastiche di molte province, si sta creando un vero e proprio caso. Questo perché quando sembrava che le Graduatorie di istituto fossero state sistemate, per gli assistenti amministrativi di molti istituti scolastici è tutto da rifare. In particolare gli Uffici Scolastici di alcune province [Video], nei giorni scorsi, hanno disposto di revocare le supplenze agli ITP che non avevano fatto ricorso al Tar e ...

ATA Graduatorie di istituto : errori nella domanda - ecco cosa si rischia Video : Il termine ultimo per la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie di istituto del #personale Ata è scaduto lo scorso 30 ottobre. Le Graduatorie provvisorie, però, ancora non sono state pubblicate in quanto le segreterie scolastiche si sono trovate in difficolta' per il numero ingente di domande giunte, circa due milioni. Inoltre tantissimi sono stati gli errori riscontrati nelle domande e le segreterie ...

Graduatorie d'istituto - Personale ATA : è ufficiale - l'aggiornamento è rimandato Video : La notizia aleggiava nell'aria gia' da diverse settimane nel mondo della #Scuola e i recenti avvenimenti facevano pensare gia' da un po’ che sarebbe andata a finire i così. Infatti i nuovi aspiranti #Personale Ata hanno completato la domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie di circolo e di istituto, il 30 ottobre. Da allora però nulla si è mosso e la funzione della scelta delle scuole, che doveva avvenire in tempi brevi col modello ...

Supplenze ATA - news 22/11 : il Miur proroga le Graduatorie d’Istituto : Novità per le graduatorie di istituto ATA: dopo l’annuncio derivante dal precedente incontro dei sindacati, in base al quale il Mef aveva annunciato la mancata conferma dei contratti ex art. 59, nell’incontro di stamattina la FLC CGIL e gli altri sindacati, sono riusciti ad ottenere due cose: proroga della validità delle graduatorie d’Istituto in essere […] L'articolo Supplenze ATA, news 22/11: il Miur proroga le graduatorie ...

Graduatorie d'Istituto : incredibili falsificazioni - controlli e depennamenti Video : Quello che è successo nelle ultime settimane nel mondo della scuola ha dell’incredibile e rappresenta una parentesi negativa per quello che concerne il mondo delle convocazioni docenti per supplenze [Video] lunghe o temporanee. Tutto è partito dalla Calabria, in provincia di Cosenza, dove sono stati depennati dalle Graduatorie ad esaurimento dei docenti che avevano presentato certificati e titoli falsi per essere assunti come supplenti nelle ...

Graduatorie d'Istituto : incredibili falsificazioni - controlli e depennamenti : Quello che è successo nelle ultime settimane nel mondo della scuola ha dell’incredibile e rappresenta una parentesi negativa per quello che concerne il mondo delle convocazioni docenti per supplenze lunghe o temporanee. Tutto è partito dalla Calabria, in provincia di Cosenza, dove sono stati depennati dalle Graduatorie ad esaurimento dei docenti che avevano presentato certificati e titoli falsi per essere assunti come supplenti nelle scuole. In ...

Graduatorie d’istituto - III fascia ATA : boom di domande - slitta scelta scuole Video : Il 30 ottobre 2017 è stato il termine ultimo per presentare la domanda di inclusione/aggiornamento nella terza fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del #personale Ata. Migliaia le domande giunte presso le segreterie scolastiche di tutta Italia, e precisamente si tratta di due milioni. L’ingente numero di modelli D1/2 arrivati nelle scuole di tutte le province ha mandato in tilt le segreterie scolastiche, facendo slittare ...

Supplenze scuola 2017 da Graduatorie Istituto : dove ci sono più posti e materie Video : Ancora molti posti nella #scuola per i supplenti delle Graduatorie di istituto, aggiornatesi nella scorsa estate. Mancano docenti in molte scuole d'Italia e per diverse materie, tanto è vero che, secondo quanto riporta 'Il Messaggero', i presidi stanno facendo ricorso ai neolaureati, appena entrati nelle Graduatorie di istituto. Infatti, per molte classi di concorso le Graduatorie a esaurimento GaE si sono svuotate, prima grazie alle assunzioni ...

Graduatorie di istituto : allarme carenza docenti - ecco dove e come candidarsi Video : L’anno scolastico 2017/2018 è cominciato da poco e a pochi mesi dall’aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto, sembrava che tutto fosse sotto controllo e che il numero elevato di docenti candidatisi per le #supplenze fosse sufficiente. A due mesi dall’apertura delle scuole, invece, è gia' allarme per la carenza di docenti supplenti, ovviamente non in tutte le discipline e non in tutte le province d’Italia. Innanzitutto c’è da ...

Graduatorie d'istituto : assunzione precari senza concorso - ecco l'iniziativa Video : Ad anno scolastico cominciato sono numerose le novita' per i lavoratori del mondo della scuola. Quest’anno sono state aggiornate le Graduatorie di istituto utili alle #supplenze e sono stati immessi in ruolo migliaia di docenti. Nonostante ciò il precariato continua ad essere uno dei problemi più gravi che affligge il personale docente della scuola secondaria. Inoltre con il nuovo anno, i docenti precari di seconda e terza fascia dovranno ...

Graduatorie d'istituto - Personale ATA : ecco quando il modello D3 e le definitive : Da pochi giorni non è più possibile inoltrare la domanda per essere inseriti nella terza fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto che interessano il #Personale Ata, per il triennio 2017/2020. Ricordiamo che queste Graduatorie saranno utili alle segreterie scolastiche per ricercare Personale supplente in quelle scuole dove manca Personale in servizio. Stiamo parlando di collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, ...