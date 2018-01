Graduatorie ATA | modello D3 | come prepararsi alla scelta delle scuole

Graduatorie d'Istituto - III fascia ATA : ecco la provincia con posti vacanti Video : L’aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il #personale Ata è stato rimandato di un anno a causa del notevole ritardo nell’elaborazione delle stesse. Inizialmente, le Graduatorie di circolo e di istituto, infatti, dovevano essere valevoli per il triennio 2017/2020, ma le segreterie scolastiche si sono ritrovate in difficolta' a causa dell’ingente numero di domande arrivato, circa due milioni. I modelli D1/2 sono stati compilati dagli ...

Scuola - prof senza laurea esclusi dalle Graduatorie : "In Puglia già applicata sentenza Consiglio di Stato" : Da Lecce parte la rivolta dei docenti. "Malgrado le rassicurazioni giunte dal Ministero dell'istruzione da Lecce arrivano già disposizioni negative sui nuovi...

Personale ATA : aggiornamenti situazione Graduatorie al 2 Gennaio : La situazione delle graduatorie del Personale ATA per il nuovo triennio 2017-2020 sembra essere ancora in fase di stand-by. Ci sono reali novità circa la questione? Durante l’anno appena terminato era stato reso noto il bando inerente, conclusosi a fine mese di Ottobre. Esso prevedeva la scelta di 30 scuole dove poter prestare servizio, almeno […] L'articolo Personale ATA: aggiornamenti situazione graduatorie al 2 Gennaio proviene da ...

Personale ATA - prorogate le Graduatorie attuali fino a giugno : Finalmente il Miur si è pronunciato sulle graduatorie di terza fascia del Personale ATA. Con un decreto pubblicato in questi giorni, seguito da una circolare applicativa, il Ministero ha prorogato le graduatorie relative agli anni 2014/2017 che quindi conserveranno la loro validità fino alla fine di questo anno scolastico. Le nuove graduatorie avranno validità dall’anno scolastico 2018/2019 fino all’anno scolastico ...

Graduatorie terza fascia ATA - cosa aspettarsi nei prossimi mesi? : Poca chiarezza da parte del Ministero dell'Istruzione su ciò che comporterà davvero la proroga delle Graduatorie del personale di terza fascia ATA, firmata negli scorsi giorni dalla ministra Fedeli (decreto n° 947 che modifica il DM 640 del 30 agosto 2017). Le uniche spiegazioni al momento, di ciò che è accaduto, è che i ritardi sono dovuti al fatto che le domande siano pervenute negli istituti scolastici in numero eccessivo rispetto al ...

ATA : conseguenze decreto di proroga delle Graduatorie del Miur; ultime D3 Video : Dopo le ultime notizie relative alla proroga ufficiale, tramite decreto n° 947 [Video]del #Miur, delle graduatorie di circolo e di istituto del personale di terza fascia #ATA, si alza un polverone tra i candidati della domanda 2017. Aumentano i dubbi e gli interrogativi tra i 2 milioni di persone che hanno presentato domanda alla scuola capofila tra il 30 settembre e il 30 ottobre scorsi. Vediamo allora di fare il punto su cosa accadra' dopo ...

ATA 2017 - Graduatorie spostate : arriva il decreto del Miur - modifica DM 640 Video : arriva il decreto n° 947 con cui il #Miur sposta ufficialmente la validita' delle graduatorie di terza fascia #ATA che dovevano essere valide per il triennio 2017/2020. L'art. 1 di suddetto decreto, al punto 1 recita: Le graduatorie di circolo e di istituto del triennio precedente 2014-15, 2015-16, 2016-17 conservano validita', ed efficacia fino alla fine del corrente anno scolastico 2017-18. Di to maggior chiarezza sulle possibili conseguenze ...

Pubblicato decreto di proroga Graduatorie ATA : Il decreto per la proroga delle graduatorie di terza fascia del personale ATA è stato ufficialmente Pubblicato dal Miur lo scorso primo dicembre. Si tratta del decreto numero 947 con il quale il ministro Valeria Fedeli, in considerazione dell’elevata quantità di domande pervenute alle segreterie scolastiche, viene disposta la proroga delle attuali graduatorie fino al […] L'articolo Pubblicato decreto di proroga graduatorie ATA ...

Graduatorie ATA - notizie 1/12 : la scelta delle scuole è rimandata al 2018? : L’iter delle nuove Graduatorie ATA è stato più lungo del previsto e anche se per la scelta delle scuole (o compilazione del modello D3) l’ultima data prevista era il 1° dicembre, ad oggi c’è completo silenzio. Il motivo è semplice. Dal monitoraggio effettuato dalle segreterie scolastiche sulle domande già inserite e lavorate, risulta che restano […] L'articolo Graduatorie ATA, notizie 1/12: la scelta delle scuole è ...

Domanda ATA 2017 : validità Graduatorie - modello D3 - la petizione al Miur : Difficile fare un quadro esauriente sulla situazione della Domanda ATA 2017 per l'accesso alle graduatorie o il rinnovo/aggiornamento di esse. Unico fatto certo è che c'è tanta insoddisfazione tra i candidati per ciò che sta accadendo nell'ultimo periodo: graduatorie spostate di un anno, tante domande ancora non prese in carico, la difficoltà delle segreterie nel controllo dei 2 milioni di domande pervenute negli istituti dal 30 settembre al 30 ...

ATA Graduatorie di istituto : errori nella domanda - ecco cosa si rischia Video : Il termine ultimo per la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie di istituto del #personale Ata è scaduto lo scorso 30 ottobre. Le Graduatorie provvisorie, però, ancora non sono state pubblicate in quanto le segreterie scolastiche si sono trovate in difficolta' per il numero ingente di domande giunte, circa due milioni. Inoltre tantissimi sono stati gli errori riscontrati nelle domande e le segreterie ...

Graduatorie d'istituto - Personale ATA : è ufficiale - l'aggiornamento è rimandato Video : La notizia aleggiava nell'aria gia' da diverse settimane nel mondo della #Scuola e i recenti avvenimenti facevano pensare gia' da un po’ che sarebbe andata a finire i così. Infatti i nuovi aspiranti #Personale Ata hanno completato la domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie di circolo e di istituto, il 30 ottobre. Da allora però nulla si è mosso e la funzione della scelta delle scuole, che doveva avvenire in tempi brevi col modello ...