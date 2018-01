: ??BUFFONE di sergio mattarella a che punto è la pratica??? ??BUFFONE di andrea orlando quanti anni servono per la gius… - valerinomaster1 : ??BUFFONE di sergio mattarella a che punto è la pratica??? ??BUFFONE di andrea orlando quanti anni servono per la gius… - PPolicy_News : Domiciliari alle mafiose? “Sbagliato, non sono mamme normali” (a #opencamera le audizioni sul dlgs #Carceri)… - bolognabasket : Luca Baraldi: ristabilita la giustizia, decisione di buon senso. Ora pensiamo a Capo D'Orlando @Virtusbo - PaoloCaminiti1 : RT @LegaSalvini: TROPPO POCHI GLI OTTO SEGGI SICURI GARANTINI Il Ministro della Giustizia mette in guardia il Segretario del PD:... https:/… - Mania48Mania53 : RT @LegaSalvini: TROPPO POCHI GLI OTTO SEGGI SICURI GARANTINI Il Ministro della Giustizia mette in guardia il Segretario del PD:... https:/… -

Dal 2013 al 2017 l'Italia è risalita di 52 posizioni nell'indicatore "Enforcing contracts" del Rapporto Doing Business della Banca Mondiale. Lo ha detto il ministroall'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Le cause civili pendenti passano da 4.681.098 del dicembre 2013 a 3.634.146 del mese scorso, 8.000 i detenuti in meno, ha sottolineato il ministro."Non abbiamo dato allaitaliana solo l'illusione di riforme senza risorse-ha continuato-il bilancio è passato da 7.553 mln di euro a 8.257".(Di venerdì 26 gennaio 2018)