La situazione dell'alla Corte europea dei diritti umani ha registrato un "mento notevole". Lo ha detto il presidente Raimondi, presentando le statistiche per l'anno 2017. L'ha visto diminuire ancora il numero di casi pendenti, scesi da 6.180 a 4.665 nel 2017. Come un anno fa, Raimondi motiva il calo con la collaborazione tra il governono e la Corte per i ricorsi sulla durata eccessiva dei processi e i risarcimenti dati in base alla legge Pinto.(Di venerdì 26 gennaio 2018)