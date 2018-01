Giornata della memoria 2018 | Napoli si sveglia con i nomi delle vie cambiati

Giornata della Memoria 2018 - programmazione : «Tutto davanti a questi occhi» a reti unificate : Tutto davanti a questi occhi, Samuele Modiano Nell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, la tv celebra la Giornata della Memoria con palinsesti dedicati e con un’iniziativa comune. Domani, Rai, Mediaset, Sky e La7 hanno infatti concordato di trasmettere il documentario Tutto davanti a questi occhi, realizzato da Walter Veltroni e prodotto da Sky con Palomar. Il film, che racconta la persecuzione ...

Giornata europea della protezione dei dati personali. Roma - 30 gennaio 2018 - Key4biz : ... Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali Intelligenza delle macchine e libertà dell'uomo Vito Mancuso , Teologo Antonio Punzi , Ordinario di metodologia della scienza ...

Giornata della memoria - le leggi razziali : L'evento può essere seguito in diretta, via streaming, sulla home page del sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it , e nelle pagine dedicate alle iniziative del Giorno della memoria. Nel ...

Giornata della Memoria - sopravvissuti alla Shoah : i volti degli italiani da conoscere : In questi giorni il volto di Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, lo abbiamo rivisto tante volte dopo la nomina a senatrice a vita fatta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I volti come il suo sono quelli che non si dimenticano. Lei come altri sono entrati nella Memoria del Novecento e oltre. Sono rimasti in pochi a poter raccontare la tragedia dell’olocausto: voci che parlano ai più giovani, che ...

Narni - Giornata della Memoria : Iniziative a scuola e al cinema : Narni Appuntamento con i temi della Shoah e dei campi di concentramento stamattina, 26 gennaio, al liceo scientifico Gandhi dove la direzione scolastica, il Comune e la Uil pensionati hanno ...

Giornata della MEMORIA/ Quel piatto di semolino che ha salvato Wanda Póltawska : Wanda Póltawska, conosciuta come l'amica più cara di Karol Wojtyla, fu liberata da lager di Ravensbrück dai militari dell’Armata rossa. Le sue memorie rilette da LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ "Sacramentum", il viaggio di una parola dai campi di battaglia a sant'Agostino, di M. MoraniSTORIA/ Leggi razziali, Vittorio Emanuele III sotto "Processo" per avere diviso gli italiani, di M. ...

La Giornata della memoria al Gagliardi di Ragusa : La Prefettura di Ragusa ha voluto celebrare in una scuola la giornata della memoria per meglio diffondere i valori del rispetto della dignità

Giornata della Memoria - Mediaset organizza staffetta per ricordare le vittime della Shoah : Canale 5, Iris e Premium Emotion propongono una programmazione speciale per ricordare le vittime dell'Olocausto.

Cerimonia per la celebrazione della Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto : ... Maria Antonietta Cerniglia, consegnerà le Medaglie d'Onore alla Memoria di due cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. La ...

Libri : 'Prigioniero ad Auschwitz' per Giornata della memoria : Il libro prende il titolo da una singola lirica tra le tante altre, ispirata agli orrori e alle atrocità del più noto campo di concentramento al mondo. "Con questo titolo - sottolinea Europa Edizioni ...