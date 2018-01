Gigi D’Alessio a Verissimo chiarisce qual è il rapporto attuale con Anna Tatangelo

ENRICO RUGGERI LASCIA LA SIAE PER SOUNDREEF/ Raggiunge Fedez e Gigi D’Alessio : “una sfida di qualità” : ENRICO RUGGERI LASCIA la SIAE per SOUNDREEF: Raggiunge Fedez, Gigi D'Alessio e Rovazzi prima di Sanremo, "ho trovato entusiasmo, una sfida di qualità"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Anna Tatangelo : con Gigi D’Alessio è davvero finita - una foto conferma : Nessuna foto con Gigi D’Alessio nel collage di Anna Tatangelo su Instagram Siamo giunti all’ultimo giorno del 2017 e molti usano tirare le somme dell’anno che sta per concludersi. Alcuni volti noti saranno presenti come conduttori o ospiti al Capodanno di Canale 5 o Rai 1, altri invece saluteranno il vecchio anno mangiando lenticchie e […] L'articolo Anna Tatangelo: con Gigi D’Alessio è davvero finita, una foto ...

Tutti gli ospiti del Concerto di Natale - il 24 dicembre su Canale5 con Suor Cristina - Al Bano - Gigi D’Alessio e molti altri : Tanti, anche quest'anno, sono gli ospiti del Concerto di Natale, in onda su Canale 5 domenica 24 dicembre alle ore 21.10. L'appuntamento con la nuova edizione del Concerto di Natale è per questa sera! Nel 2017, per festeggiare la sua edizione numero 25, il Concerto di Natale è tornato in Vaticano, trasmesso dall'Aula Paolo VI. L'evento musicale natalizio non sarà trasmesso in diretta: è già stato registrato lo scorso 16 dicembre e verrà ...

Gigi D’Alessio / Fine della crisi con AnnaTatangelo? (Concerto di Natale) : In occasione del 25° anniversario del Concerto di Natale il cantante GIGI D’ALESSIO sarà protagonista insieme a tantissimi altri ospiti italiani e internazionali.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:00:00 GMT)

Video di Gigi D’Alessio a Music - con Como suena el corazon e Avrai di Baglioni : “Ho chiamato mio figlio Claudio per lui” : Ospite di Paolo Bonolis, seduto all'adorato pianoforte, Gigi D'Alessio a Music ha ricordato in pillole gli artisti che lo hanno influenzato e segnato. Dal maestro Lucio Dalla, che ha avuto il piacere di conoscere e con cui ha collaborato, a quello che ritiene Musicalmente il suo faro, Claudio Baglioni, D'Alessio ha menzionato gli artisti che più lo hanno ispirato. Senza scordare le sue radici e dunque partendo dal ricordo di Renato Carosone, ...

Gigi D’Alessio / Il cantante ricorda l'appuntamento su Instagram - foto (Music) : Il cantante italiano Gigi D’Alessio ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:18:00 GMT)

Gigi D’Alessio / Il cantante plaude alla decisione di Baglioni (Music) : Il cantante italiano GIGI D’ALESSIO ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 08:17:00 GMT)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio passeranno il Natale insieme : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme? I cantanti passeranno il Natale insieme Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono ancora in crisi ma sono pronti a passare il Natale insieme. A farlo sapere il settimanale Chi, che parla di un riavvicinamento in corso tra i due artisti. Una riconciliazione che procede per gradi ma […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio passeranno il Natale insieme proviene da Gossip ...

Gigi D’Alessio : “Raccontare un viaggio è sempre affascinante e viverlo può essere esaltante.” : Dopo il successo nei teatri di tutta Italia del “GIGI D’ALESSIO Live Tour 2017”, il 1 dicembre arriverà un altro regalo speciale per i fan di GIGI D’ALESSIO: una special edition del disco 24.02.67 impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie” (GGD Edizioni srl/Sony Music). Il lavoro, con la regia di Roberto Cenci, raccoglie i momenti più speciali di 25 anni di carriera, con la partecipazione di tanti amici sia sul palco che in maniera ...

Tra gli ospiti del Concerto di Natale 2017 anche Suor Cristina e Gigi D’Alessio : info biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i primi ospiti del Concerto di Natale 2017 in programma per il 16 dicembre in Vaticano. Il tradizionale evento natalizio torna quest'anno tra le mura del Vaticano, nell'aula Paolo VI per portare in scena tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionali. Patti Smith, Imany, Noa, Joaquin Cortes, Lola Ponce ed Al Bano erano già stati annunciati negli scorsi giorni. A questi si sono aggiunti altri ospiti, tra i ...

L’orgoglio per Gigi D’Alessio : la figlia Ilaria si è laureata : Festeggiamenti per Gigi D’Alessio. “Dottoressa Ilaria D’Alessio” scrive sui social il cantante napoletano che ha postato la foto con la figlia al termine della seduta di laurea. Corona d’alloro di rito per la neo dottoressa, padre e figlia sorridono per…Continua a leggere →

Gigi D’Alessio : ‘Io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati’ : La notizia della loro crisi sentimentale aveva scosso l’estate 2017. Un comunicato diffuso da entrambi aveva confermato il difficile momento che la storia d’amore stava vivendo, eppure pare che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non si siano mai lasciati. La dichiarazione, a dir poco sorprendente, arriva direttamente dalla bocca del cantante partenopeo che ha rilasciato un’intervista a Bergamo Post. Alla ...

Gigi D’Alessio confessa con Anna non ci siamo mai lasciati : Gigi D’Alessio durante l’’intervista rilasciata ai microfoni di “Bergamo Post” fa chiarezza sulla sua relazione con Anna Tatangelo: “I grandi amori non finiscono? Assolutamente. La verità è che io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo ca…e. Le hanno attribuito dieci storie diverse in una settimana, figuriamoci, Anna è una ragazza seria”. Le voci di crisi si ...

La versione di Gigi D’Alessio : «Io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati» : I grandi amori non finiscono. Sostiene Gigi D’Alessio. Così se l’estate 2017 era stata turbata dall’annuncio di una «profonda crisi» con la storica compagna Anna Tatangelo, l’autunno deve averli fatti riavvicinare. Tanto che dopo un periodo di silenzio, il cantante napoletano non teme di dichiarare che la verità è questa: «Io e Anna non ci siamo mai lasciati». Punto. LEGGI ANCHEGigi D'Alessio: «La mia Tatangelo come J. ...