Gianni Versace | su Fox Crime torna la serie sull’omicidio dello stilista La clip in

Omicidio Gianni Versace/ Anticipazioni seconda puntata 26 gennaio : la caccia a Cunanan : Omicidio Gianni Versace Anticipazioni del 26 gennaio 2018. Donatella prende il controllo del brand, la Polizia inizia a battere a tappeto la città. Cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:01:00 GMT)

The assassination of Gianni Versace - la seconda puntata : anticipazioni : American Crime Story: The assassination of Gianni Versace è in onda a meno di 48 ore dalla trasmissione negli Stati Uniti: l’appuntamento è per venerdì 26 gennaio alle 21.05 in esclusiva su FoxCrime (Sky, canale 116 del bouquet). The assassination of Gianni Versace, l’antefatto Il 15 luglio 1997 Gianni Versace veniva ucciso a Miami da Andrew Cunanan. Il racconto di quel delitto è il tema della seconda stagione della serie antologica ...

Max Greenfield in American Crime Story L’assassinio di Gianni Versace : l’amicizia con Cunanan e la scena del nastro adesivo : Max Greenfield in American Crime Story L'assassinio di Gianni Versace è sicuramente la sorpresa del secondo episodio della serie andato in onda ieri sera negli Usa e domani, 26 gennaio, su Fox Crime di Sky. La storia di Cunanan e la sua fuga continuano, dopo l'omicidio di Gianni Versace della première, grazie ad una serie di flashback che fanno conoscere al pubblico i momenti subito seguenti al drammatico evento. Sarà proprio in uno di questi ...

L’Assassinio di Gianni Versace 2×03 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : L’Assassinio di Gianni Versace 2×03 A Random Killing è il terzo episodio della seconda stagione di American Crime Story. La serie tv di tipo antologico firmata Ryan Murphy tratta dei crimini più efferati della storia americana. Il nuovo episodio va in onda sulla FX per gli USA mercoledì 31 gennaio 2018, mentre in Italia sarà trasmesso il 2 febbraio 2018 su Fox Crime. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e tutta la ...

L’Assassinio di Gianni Versace 2×02 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : L’Assassinio di Gianni Versace 2×02 Manhunt è il secondo episodio della seconda stagione di American Crime Story. La serie tv di tipo antologico firmata Ryan Murphy tratta dei crimini più efferati della storia americana. Il nuovo episodio va in onda sulla FX per gli USA mercoledì 24 gennaio 2018, mentre in Italia sarà trasmesso il 26 gennaio 2018 su Fox Crime. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e tutta la ...

Allegra Versace/ L'impero dello zio Gianni nelle sue mani tra anoressia nervosa e beneficenza : Allegra Versace Beck è l'erede delL'impero dello zio Gianni che le ha regalato il 50% delle quote dell'azienda nelle sue mani tra anoressia nervosa e beneficenza(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:23:00 GMT)

American Crime Story L’assassinio di Gianni Versace verso la nuova mossa di Andrew : anticipazioni 26 gennaio : Dopo l'ottimo debutto di American Crime Story L'assassinio di Gianni Versace, anche il pubblico italiano ha avuto modo di vedere la première di stagione e adesso si prepara alla seconda puntata del 26 gennaio. La serie tv firmata da Ryan Murphy e con Edgar Ramirez nei panni di Gianni Versace, tornerà la prossima settimana, a poche ore dalla messa in onda Americana, per un nuovo appuntamento ma, soprattutto, la nuova mossa di Andrew Cunanan. È ...

Donatella Versace/ Star al concerto di Lady Gaga : la stilista prende le distanze sulla serie dedicata a Gianni : Dalla crisi per la morte del fratello Gianni Versace alla ritrovata forza per mandare avanti un impero senza eguali, Donatella Versace è la regina della moda. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:45:00 GMT)

