Ghali | Cara Italia Oggi il nuovo singolo in download e streaming | Io sono la mia

Audio e testo di Cara Italia di Ghali - dopo lo spot per Vodafone una dichiarazione d’amore al Bel Paese : Cara Italia di Ghali è il nuovo singolo disponibile da venerdì 26 gennaio su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il nuovo singolo di Ghali è una chiara lettera al nostro Paese, in cui il rapper di origini tunisine è nato e cresciuto. Si tratta di una lettera all'Italia sotto forma di canzone, che riflette temi attuali di Carattere sociale e politico, con una particolare citazione a Giorgio Gaber e il brano ...