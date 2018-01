Gasperini | ' Il gol di Mertens? Non mi convincono'

Atalanta - Gasperini : 'Il gol? Accettabile solo se non ci fosse il Var' : 'In questo match non abbiamo avuto la stessa lucidità e velocità d'esecuzione rispetto al solito: siamo stati più lenti e un pò appannati - ha spiegato ai microfoni di Premium Sport -. Poi la gara è ...

Atalanta - proteste per il gol di Mertens : Gasperini commenta così l’episodio : “Era la prima gara dopo la ripresa: non abbiamo avuto la solita lucidita’ ed e’ mancata un po’ di velocita’ d’esecuzione: siamo stati piu’ lenti e un po’ appannati. La gara e’ stata molto equilibrata, decisa dal gol di Mertens. Un episodio, che poteva capitare da una parte o dall’altra. Il gol di Mertens in sospetto fuorigioco? Non l’ho rivisto ma il fuorigioco o ...

Atalanta-Napoli - Gasperini : 'Gol di Mertens in fuorigioco - così il Var non ha senso' : "È stata una gara decisa da un episodio " ha detto Gasperini, che ha seguito la gara dalla tribuna perché squalificato, ai microfoni di Sky Sport -, non bella come le precedenti. Mi sembra che anche ...

Atalanta - Gasperini : 'Gol di Mertens da annullare - c'è il Var apposta' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli: 'Il gol di Mertens in sospetto fuorigioco? Non l'ho rivisto, ma il fuorigioco o c'è o non c'è. Se il Var dimostra che è fuorigioco la decisione ...

Atalanta - Gasperini fa gola a due big : possibile divorzio in estate? : L’Atalanta sta sorprendendo tutti nelle ultime due annate, grazie sopratutto all’esperienza ed alla sapienza di mister Gasperini. Il Gasp è uno dei tecnici più apprezzati del nostro campionato e con le sue idee innovative e spesso uniche è riuscito a portare risultati di livello nella piazza bergamasca. L’anno scorso la qualificazione all’Europa League, quest’anno il girone superato abilmente ai danni di club come ...

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. Soddisfazione Gasperini (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:51:00 GMT)

VIDEO/ Genoa Atalanta (1-2) : gol e highlights della partita. Parla Gasperini (Serie A 16^ giornata) : VIDEO Genoa Atalanta (1-2) gli highlights della partita che si è giocata martedì 12 dicembre allo stadio Luigi Ferraris come posticipo della 16^ giornata del campionato di Serie A.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 09:04:00 GMT)