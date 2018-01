Francia | è guerra per la Nutella

: RT @giuslit: Non esistono imprese europee. Direi che la Francia difende le sue imprese, la Germania le sue imprese e l’Italia le difende en… - FabrizioDedola : RT @giuslit: Non esistono imprese europee. Direi che la Francia difende le sue imprese, la Germania le sue imprese e l’Italia le difende en… - eman_risso : In Croazia sequestrano cellulari e laptop nei palazzetti? Né streaming, né aggiornamenti di nessun tipo su Italia -… - blusewillis : RT @ParzialePaolo: Francia, #Nutella in offerta: risse e disordini in diversi supermercati. LA DROGA, CI METTONO LA DROGA!!! - GiuliaGori_ : RT @salento_news: #EssereQui di @MarroneEmma nelle prime 12 ore di rilascio è già presente in TOP200 in 9 classifiche mondiali: Italia, Mal… - Scatassa1 : @EmmanuelMacron ha ricevuto i big dell'economia mondiale e dirigenti di multinazionali a Versailles, prima che gl… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) La stagione dei saldi è iniziata da circa due settimane in tutto il mondo, e complice la crisi economica che non demorde, le guerre all’ultimo sconto sono oramai divenute storia quotidiana. Sconti pazzi Oggi, 25 gennaio 2018 VIDEO, si è battuta una ferocissimaa colpi di cucchiaino. La, il famoso brand made in italy della crema di cioccolato spalmabile, che fa girare la testa a tutto il mondo, è stata messa in vendita dalla nota catena di supermercati francese: Intermarchè della Loira, vasetti da 950 grammi a 1 euro e 41 centesimi, con uno sconto del 70%. I dipendenti dei vari supermercati hanno descritto l’evento come catastrofico, nel negozio L’horme, la merce in offerta è stata spazzata via nel giro di un quarto d’ora, e nella foga generale, tra spintonate e corri corri generale per accaparrarsi il barattolo tanto bramato, qualche cliente se ne è uscito con un ...