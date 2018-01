Francesco De Fabiani | la scheda e il palmares – Sci di fondo – Qualificati Italia

Sci di fondo - Francesco De Fabiani in ripresa. Per Pyeongchang dovrà migliorare nelle lunghe distanze. E in staffetta… : Piaciuto sì ma non fino in fondo. Francesco De Fabiani ha fatto riassaporare ai tifosi italiani cosa significhi salire sul podio in una specialità distance durante il Tour de Ski concluso domenica ma quasi mai si è trovato realmente in lotta per le posizioni che contano della classifica generale e soprattutto è apparso ancora non in linea con i migliori nella tecnica classica, quella in cui in passato ha dimostrato di potersela giocare alla pari ...

Sci di fondo : l’Italia chiude il Tour de Ski con qualche sprazzo e poche gioie. Francesco De Fabiani l’unico ad emergere : Si è concluso il Tour de Ski 2018 e, per i nostri colori, solo due atleti (Elisa Brocard e Mirco Bertolina) sono giunti al traguardo finale del Cermis. Se per il reparto maschile il bottino si potrebbe definire appena sufficiente (grazie ai podi di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani) per quanto riguarda le donne la situazione è davvero allarmante, con la sola Brocard in grado di rimanere stabilmente dentro le prime venti posizioni. A ...

Tour de Ski 2018 - si ritirano Francesco De Fabiani - Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori : Perde pezzi la pattuglia italiana del Tour de Ski, che domani, ai piedi del temibile Cermis, sarà rappresentata soltanto da Elisa Brocard tra le donne e Mirco Bertolina tra gli uomini. Non prenderanno parte all’ultima tappa in Val di Fiemme, infatti, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori. Se da un lato le 32 atlete giunte al traguardo oggi sono tutte presenti nella startlist di domani, tra cui la nostra Elisa ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Mass start Val di Fiemme in DIRETTA : Francesco De Fabiani per il colpaccio! Cologna si difende da Ustiugov. Weng vince tra le donne e riapre tutto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour de Ski 2018: la Val di Fiemme, prima del consueto finale sul Cermis, ospita le Mass start a tecnica classica: 10 km per le donne, 15 per gli uomini. Nella gara maschile il confronto vivrà del duello tra l’elvetico Dario Cologna ed il russo Sergey Ustiugov, mentre tra gli italiani Francesco De Fabiani, dopo il terzo posto nella Mass start tl, tenterà il colpo ...

Il fondista Francesco De Fabiani sul podio in Coppa del Mondo : ... nel 2015, vinse nel tempio del fondo di Lahti la gara più difficile del format per un fondista non nordico, la 15 chilometri classica, è tornato sul podio in Coppa del Mondo: terzo nella 15 ...

VIDEO – Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : Francesco De Fabiani eccezionale terzo a Oberstdorf - la gara dell’azzurro : Francesco De Fabiani ha conquistato un fantastico terzo posto nella 15km di Oberstdorf, prova valida per il Tour de Ski 2018 di sci di fondo. L’azzurro ha disputato una gara stupenda, rimontando dopo una gara a metà del tracciato e inchinandosi soltanto ai due norvegesi nel volatone finale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara di De Fabiani. (foto Valerio Origo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Francesco De Fabiani : “Sono contento del risultato che mi dà fiducia” : C’è un buon clima nel gruppo azzurro dopo il risultato della seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo sulla pista di Lenzerheide (Svi), ovvero una 15 km in tecnica classica. L’ottava posizione finale di Francesco De Fabiani restituisce il sorriso al valdostano dopo un periodo un po’ complicato.“E’ andata bene, sono contento della mia prestazione perchè ho bisogno di avere delle conferme per ritrovare fiducia in ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : Francesco De Fabiani - ora o mai più : Francesco Fabiani rientra nel lotto degli “osservati speciali” in prospettiva Tour de Ski. Il campione valdostano è all’ultima chiamata prima della volata che porta ai Giochi Olimpici di Pyeongchang, arriva da una stagione tutt’altro che esaltante che ne ha bloccato la crescita, dopo l’annata 2015/2016 ricca di soddisfazioni. La stagione di De Fabiani fin qui ha vissuto su alti e bassi senza però l’acuto che i tifosi italiani avrebbero voluto ...