Francesca Lollobrigida | la scheda e il palmares – Speed skating- Qualificati Italia

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Vittoria bellissima e sofferta. Ora testa a PyeongChang” : ESCLUSIVA – Sarà difficile dimenticare questa giornata russa di Kolomna per lo Speed skating italiano. Tre medaglie in una giornata, in una rassegna continentale, rappresentano un qualcosa che ci riporta ai tempi di Enrico Fabris ed alle magie olimpiche di Torino 2006. Qui il contesto è diverso ma in questi Europei si può dire con forza che la mass start è italiana. Lo dimostrano l’oro e i due argenti ottenuti da Francesca ...

Speed skating - BIONDE D’ORO! Fantastiche Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone - oro e argento agli Europei! Dominio azzurro nella mass start! : Semplicemente Fantastiche Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone nella mass start. Una cosa mai vista, la mass start degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia) ci ha regalato un’emozione indescrivibile: prima e seconda le due azzurre nella gara più ricca di suspense ed incertezza. Ma quest’oggi dubbi non ve ne sono stati, le due nostre portacolori sono state semplicemente migliori e quelle che più delle altre hanno meglio ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA (7 gennaio) : Francesca Lollobrigida - è oro! Argento Bettrone - fantastica doppietta nella mass start femminile!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di Speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l’Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA (7 gennaio) : Francesca Lollobrigida e team pursuit - è caccia all’oro! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di Speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l’Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : Francesca Lollobrigida sfiora il podio nei 3000 metri! Ora i 5000 con Tumolero e Giovannini! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Francesca Lollobrigida vuole il trono continentale nella mass start : Da domani si comincia. L’ovale ghiacciato di Kolomna (Russia) sarà teatro di grandi sfide per gli atleti dello Speed skating internazionale. Nel Paese dell’Est si disputeranno infatti i Campionati Europei, vero e proprio antipasto prima della rassegna a Cinque Cerchi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25 febbraio. Quest’anno, a differenza dell’edizione 2017 di Heerenveen, il format sarà diverso. Come infatti prevede il ...

Speed Skating - Europei Kolomna 2018 : Ireen Wust e Martina Sablikova le stelle - Francesca Lollobrigida vuol far sua la mass start : Sarà Kolomna (Russia) ad ospitare gli Europei di Speed Skating dal 5 al 7 gennaio 2018, vero e proprio test in vista dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio 2018). Una rassegna, dunque, di grande interesse proprio per verificare la condizione degli skater più forti del Vecchio Continente che interpreteranno quest’evento come una tappa di passaggio in vista del darsi su ghiaccio sudcoreano. Quest’anno, a differenza ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Salt Lake City 2017 : Francesca Lollobrigida trionfa in solitaria! L’azzurra fa sua la mass start negli States : Continua a riservare grandi gioie il ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) allo Speed Skating italiano, sede della quarta tappa di Coppa del Mondo 2017-2018. Dopo lo straordinario podio del team pursuit maschile di ieri è Francesca Lollobrigida l’eroina di questa giornata in casa azzurra. La skater romana ha infatti vinto la mass start dominando letteralmente la scena dal primo metro ed arrivando in solitaria a braccia alzate. Un ...

Speed Skating - Coppa del Mondo 2017-2018 : Francesca Lollobrigida fa segnare il record italiano sui 3000 metri! : Cade un record italiano a Calgary, nella tappa canadese di Coppa del Mondo di Speed Skating: Francesca Lollobrigida chiude i 3000 metri femminili in 4’02″75 e abbatte il precedente primato di 4’05″35, che già le apparteneva. L’azzurra, scesa in pista nella division B, conclude la prova al quarto posto, a 4″12 dalla vincitrice, l’olandese Carlijn Achtereekte. Lollobrigida conquista così 19 punti nella ...

Speed skating - Coppa del Mondo Heerenveen 2017 : Francesca Lollobrigida e Nicola Tumolero le ‘Frecce Tricolori’ sul ghiaccio olandese : La prima tappa di Coppa del Mondo di Speed skating ad Heerenvenn (Olanda) è andata in archivio ed è il momento di tracciare un piccolo bilancio in chiave azzurra di quanto visto sul ghiaccio orange. Lollobrigida E Tumolero SUGLI SCUDI – Non ci sono dubbi che le nostre Frecce Tricolori lungo l’anello ghiacciato olandese siano state Francesca Lollobrigida e Nicola Tumolero. La skater romana, esibitasi nella spettacolare mass start, non ...