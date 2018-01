Forze armate e sicurezza | siglato nuovo contratto - Governance

nuovo contratto Forze armate : Il nuovo contratto per le Forze armate, di sicurezza e di polizia è stato firmato da Governo e sindacati, ponendo così fine a un'attesa di nove anni. Per le 450 mila persone coinvolte si tratta di aumenti a regime, non una tantum. Si va da 125 euro circa al mese per le Forze armate, 136 per la Guardia di Finanza, 134 per i carabinieri, 132 per la polizia di Stato e 126 per la polizia penitenziaria. A questi ...

Forze armate - dopo nove anni firmato il nuovo contratto. Madia : 'Coinvolti 450 mila lavoratori' : dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le Forze armate, di sicurezza e di polizia. L'accordo è ...

P.a. - siglato accordo negoziale per Forze armate e di sicurezza : Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le forze armate, di sicurezza e di polizia. L'intesa è ...

PA - siglato accordo Forze armate - polizia : ... Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la delega dal ...

PA - siglato accordo Forze armate - polizia : 03.18 Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al Ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le forze armate, di sicurezza e di polizia. L'accordo è stato siglato alla presenza dei ministri competenti: Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la ...

Milano - il villaggio militare occupato dagli abusivi in via Forze armate : "Patto per demolire i palazzi" : Di fronte a questo quadro, l'incontro tra il Comune e Invimit (la società del ministero dell'Economia che si occupa della valorizzazione dell'area su incarico del Demanio) è così andato oltre il ...

Iveco fornirà 453 mezzi militari alle Forze armate tedesche e romene : Iveco Defence Vehicles, marchio di CNH Industrial per i veicoli per la difesa e la protezione civile, ha annunciato due nuovi contratti firmati a dicembre 2017. Il primo riguarda una considerevole commessa da parte...

Lavoro Statale : aumenti e rimborsi per Forze armate e di Polizia - le cifre Video : Il #contratto per i lavoratori statali è stato rinnovato ufficialmente. La fumata bianca tra Aran e sindacati arrivata a cavallo del Natale ha messo la parola fine ad una storia che dura da un decennio, da quando il contratto dei lavoratori pubblici risulta congelato. L’accordo però è circoscritto ad un unico comparto della Pubblica Amministrazione, quello delle Funzioni Centrali e delle Agenzie Fiscali. Il Comparto con numero di dipendenti più ...

Rivoluzione nelle Forze armate : i transgender possono arruolarsi (Trump permettendo) : "Non c'è mai stata una ragione legittima che consentisse al presidente Trump di sconvolgere la politica esistente sui militari transgender" ha commentato Shannon Minter, avvocata del National Center ...

Stoltenberg chiarisce in cosa le Forze armate russe sono più forti della NATO - : "Dopo la fine della guerra fredda, la NATO ha ridotto il suo potenziale in mare, specialmente nella lotta contro i sottomarini. Ci siamo addestrati meno ed abbiamo perso le nostre capacità", ha ...

Concorsi Polizia - Carabinieri - Forze armate - GdF 2018 : quando usciranno i bandi? : Dopo gli aggiornamenti sulle assunzioni in Poste Italiane annunciate per l’anno prossimo, ci occupiamo dei Concorsi in Polizia di stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Carabinieri, Forze Armate che verranno pubblicati dall’anno prossimo. I reclutamenti previsti saranno: 7394 posti. Vediamo quindi i dettagli su quando verranno pubblicati i bandi, come prepararsi e i requisiti d’ammissione. Il primo concorso pubblico riguarda i 100 ...

Pinotti : "Grati a Forze armate italiane" : 10.15 Oggi si festeggia la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate ed "è grazie a loro che gli italiani rinacquero come popolo, in quei drammatici giorn dopo l'Armistizio, che sancì per l'Italia la vittoriosa conclusione della Prima guerra mondiale".Così la ministra della Difesa Pinotti in occasione della celebrazione del 4 novembre. La commemorazione di quel periodo deve portare a "una riflessione più profonda sul valore della ...

È il giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate : L'Italia celebra il 4 novembre. Una giornata dedicata all'#Unita' nazionale. Si ricorda la fine di quella che fu definita la Grande guerra, nel 1918, la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti, Padova, con l'Impero austro-ungarico. Si ricordano anche quanti, pure giovanissimi, sacrificarono la vita per l'ideale della patria, per il dovere. Fu proprio durante la I Guerra mondiale che gli italiani, tutti insieme, si ritrovarono sotto la ...