FitPrime | il Netflix delle palestre | ti abboni e ti alleni dove vuoi

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Nell’epoca in cui tutto è on demand e possiamo ordinare a casa la cena che vogliamo, guardare le nostre serie tv preferite agli orari più improbabili o comprare quello che ci serve in qualsiasi momento, anche rimettersi in forma e andare in palestra diventa un’attività libera da vincoli e orari. Il merito è di, un’app italiana che permette di allenarsi come e quando si vuole, in qualsiasi palestra disponibile, senzar sottoscrivere abbonamenti annuali o semestrali. L’applicazione fa parte del portafoglio di startup di Luiss Enlabs – l’acceleratore d’impresa più grande in Europa, nato da una joint venture tra l’Università Luiss e il fondo di investimento LVenture Group – ed è diretta a chi vuole cambiare spesso palestra o è interessato a provare nuove attività come piscina, crossfit, yoga o pilates che non sono presenti nella ...