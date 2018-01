Finale Junior Bake Off Italia 2018 Massimo è il vincitore! Alessandro al secondo posto

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2018/ Finale : Massimo vs Alessandro - chi sarà il vincitore? : Finale JUNIOR BAKE Off ITALIA 2018: il vincitore? sarà uno tra Alessandro, Massimo, Chiara e Sara a giocarsi il tiolo di miglior pasticcere amatoriale. Come finirà? Lo scopriremo stasera.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 22:08:00 GMT)

Australian Open 2018 : Elisabetta Cocciaretto - che peccato! Non sfrutta 2 match point e perde la semiFinale del torneo junior : Che peccato per Elisabetta Cocciaretto. La giovane tennista italiana, 17 anni compiuti proprio ieri, è stata eliminata nelle semifinali del torneo junior degli Australian Open sconfitta dalla cinese di Taipei En Liang. Peccato per la romagnola perché nel corso del match ha avuto due match point che però non è riuscita a sfruttare. Non solo, Cocciaretto era stata avanti 6-4 3-1, con una discreta occasione per allungare e mettere le mani sul ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta : Halep Wozniacki la Finale femminile. Un'italiana in semiFinale juniores : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Simona Halep e Caroline Wozniacki si qualificano per la finale femminile, mentre Elisabetta Cocciaretto è in semifinale juniores(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:58:00 GMT)

Australian Open 2018 : Elisabetta Cocciaretto vola in semiFinale nel torneo junior festeggiando così il suo 17° compleanno : Grande risultato per la nostra Elisabetta Cocciaretto che festeggia il suo 17° compleanno centrando la semifinale degli Australian Open junior in corso di svolgimento a Melbourne. L’azzurrina si è imposta con lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 28 minuti di partita contro la lettone, testa di serie n.13, Daniela Vismane. Ora per la giocatrice nostrana ci sarà la rappresentante di Cina Taipei En Shuo Liang, testa di serie n.2 del seeding. Nel ...

Lamezia - Rapprentativa Calabria batte il Sambiase in Finale aggiudicandosi il quadrangolare Juniores del 'Renda' : Lamezia Terme - Come da pronostico, è stata la Rappresentativa Juniores Calabria ad aggiudicarsi il quadrangolare tenutosi nel pomeriggio al "Gianni Renda" alla presenza anche delle squadre Juniores ...

Pattinaggio di figura - Finale Grand Prix 2017 : doppio successo russo nelle gare junior di danza e donne. Alexandra Trusova prova il quadruplo : Terza giornata di competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, dove sono in corso di svolgimento le Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018. L’appuntamento si tiene nel Paese del Sol Levante per la quinta volta, dopo le tre edizioni di Tokyo (2000, 2005, 2009) e quella di Fukuoka (2013). Ad aprire le competizioni di questo sabato è stata la free dance junior, che ha visto le tre migliori coppie del primo segmento ...

Pattinaggio di figura - Finale Grand Prix 2017 : vittorie per Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor e per Alexei Krasnozhon tra gli junior : Seconda giornata di competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, dove sono in corso di svolgimento le Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018. L’appuntamento si tiene nel Paese del Sol Levante per la quinta volta, dopo le tre edizioni di Tokyo (2000, 2005, 2009) e quella di Fukuoka (2013). La prima gara a concludersi è stata quella delle coppie d’artistico della categoria junior, che ha visto le prime ...

Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2017 : a Nagoya al via con le gare junior. Russia presente in massa : Hanno avuto il via quest’oggi, sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, le Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018. L’appuntamento si tiene nel Paese del Sol Levante per la quinta volta, dopo le tre edizioni di Tokyo (2000, 2005, 2009) e quella di Fukuoka (2013). Ad aprire le ostilità sono stati i programmi corti della categoria junior, che vede la Russia come Grande protagonista. Nelle coppie ...

Con Maria Iside Fiore allo Junior Eurovision Song Contest 2017 Italia fuori dalla top10 : video e classifica Finale : Dopo il lusinghiero terzo posto dello scorso anno, con Maria Iside Fiore allo Junior Eurovision Song Contest 2017 l'Italia deve accontentarsi di restare fuori dalla top10. La rappresentante Italiana in gara, la tredicenne spezzina che ha portato in concorso il brano Scelgo... My choice, si è classificata solo all'undicesimo posto su sedici partecipanti, totalizzando 86 punti da parte delle giurie internazionali (anche il pubblico ha potuto ...