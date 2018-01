Fernando Gaviria | caduta e infortunio alla Vuelta San Juan

: Vuelta a San Juan, niente di rotto per Fernando Gaviria e Manuel Belletti #VueltaSJ2018 - Cicloweb_it : Vuelta a San Juan, niente di rotto per Fernando Gaviria e Manuel Belletti #VueltaSJ2018 - thchris1958 : RT @WilierSelleIta: #VueltaSJ2018 Adesso un'ottantina di corridori formano parte del gruppo principale, ritiro di Fernando Gaviria Around 8… - WilierSelleIta : #VueltaSJ2018 Adesso un'ottantina di corridori formano parte del gruppo principale, ritiro di Fernando Gaviria Arou… - ZoerCyclingStat : #VueltaSJ2018 #stage4 #prediction 1. Fernando Gaviria 2. Giacomo Nizzolo 3. Niccolo Bonifazio 4. Tiesj Benoot 5. Ma… - AsierDiego : RT @Gunsjim1: Vuelta a San Juan 1a Etapa San Juan - Pocito - 148,9 1 Fernando Gaviria (COL) Quick Step Floors 2 Niccolo Bonifazio (ITA) Ba… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 26 gennaio 2018) È stato un debutto stagionale dolceamaro quello di #SanVIDEO. Dopo aver vinto la tappa inaugurale della corsa argentina il campione della Quickstep è stato costretto a ritirarsi nella quarta frazione.è caduto a circa 45 chilometri dall’arrivo ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti. La corsa si è poi conclusa in volata, dopo che il gruppo si era spezzato momentaneamente in più tronconi. Ha vinto Max Richeze, l’argentino che è solitamente l’ultimo uomo die che ha avuto l’occasione di sprintare visto il ritiro del capitano.al ginocchioaveva iniziatogrande il suo 2018 vincendo subitoprima occasione, nella tappa inaugurale dellaSandavanti a Bonifazio, Pelucchi e Nizzolo. La corsa argentina non è continuata altrettanto bene per il campione ...