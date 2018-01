Federer strapazza Chung e vola in finale in Australia

: RT @raramolecola: Grazie Roger che, a noi che ci avviciniamo ai 40, ci fai sentire ancora ragazzini #FedererVsChung #AustralianOpen2018 #2… - PanzeraCaterina : RT @raramolecola: Grazie Roger che, a noi che ci avviciniamo ai 40, ci fai sentire ancora ragazzini #FedererVsChung #AustralianOpen2018 #2… - ivyrose82 : RT @raramolecola: Grazie Roger che, a noi che ci avviciniamo ai 40, ci fai sentire ancora ragazzini #FedererVsChung #AustralianOpen2018 #2… - ImperaTweet : RT @raramolecola: Grazie Roger che, a noi che ci avviciniamo ai 40, ci fai sentire ancora ragazzini #FedererVsChung #AustralianOpen2018 #2… - StritFud : RT @raramolecola: Grazie Roger che, a noi che ci avviciniamo ai 40, ci fai sentire ancora ragazzini #FedererVsChung #AustralianOpen2018 #2… - raramolecola : Grazie Roger che, a noi che ci avviciniamo ai 40, ci fai sentire ancora ragazzini #FedererVsChung… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Sono passati più di trentasette anni da quell'agosto dell'ottantuno che vide i natali di Roger. Il tennista più titolato di sempre, uno che ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Apprezzato da tutti dentro quanto fuori il campo, avversari compresi. Bé uno così avrebbe potuto appendere la racchetta al chiodo già da qualche anno felice e soddisfatto di tutto quello che ha ottenuto. E invece no, fra moltissimi alti e pochi bassi, la carriera di questo alieno dello sport marcia spedita come un rullo compressore e oggi a farne le spese è statoHyeon, giovane leone, che ha dovuto cedere il passo, almeno per adesso, al "vecchio" e indomito campione. Il 24enne coreano è stato sbriciolato dallo svizzero in poco meno di due ore con un perentorio 6-1, 5-2 (Il coreano ha accusato un problema al piede sinistro nel corso del secondo set) che lascia poco margine di spiegazione sul ...