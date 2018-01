Fanghi da dragaggio sversati vicino Torre Cerrano | Legambiente e WWF dicono no a scelta

: RT @piazzarossetti: Wwf e Legambiente, no fanghi al Cerrano: 'Servono soluzioni alternative'. Rischi per fauna e turismo Wwf e Legambiente… - willygagliardi1 : RT @piazzarossetti: Wwf e Legambiente, no fanghi al Cerrano: 'Servono soluzioni alternative'. Rischi per fauna e turismo Wwf e Legambiente… - ABRUZZOLIVETV : 'No allo sversamento dei fanghi di dragaggio del porto di #Ortona nell'Area marina protetta del #Cerrano' #abruzzo… - redazionehgnews : Quasi 350mila mc di fanghi da dragaggio sversati in mare a pochi km dal SIC Torre del Cerrano il no di… - GiornalediMonte : Cerrano.342.694 mc di fanghi di dragaggio in mare. 'Bisogna triovare altra soluzione - benedettoviotti : RT @RadioRoseto: 350mila mc di #fanghi da dragaggio sversati in mare a pochi km dal SIC #TorredelCerrano -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Teramo - Bisogna trovare una soluzione diversa, evitando lo sversamento in mare di ben 342.694 mc didiprovenienti dal porto di Ortona nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 “del” e dell’omonima e coincidente Area Marina Protetta (AMP). Lo hanno chiesto a chiare note WWF equesta mattina in una conferenza stampa congiunta (alla presenza di un rappresentante dell’AMP) nel corso della quale hanno parlato di “unasbagliata, decisa senza tenere in alcun conto i possibili danni che si possono determinare in un ambiente tutelato”. Le due associazioni hanno anche denunciato il fatto che a corredo di questa ipotesi progettuale non ci sono stati sufficienti approfondimenti e che non è stata neppure effettuata l’obbligatoria procedura di VINCA. Contro questa sciagurata ipotesi il WWF aveva presentato già nella ...