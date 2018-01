: A me dispiace, anche da convinto sostenitore di Orlando al congresso, ma la barricata per tenere in lista Cesare... - Cisco_DiVita : A me dispiace, anche da convinto sostenitore di Orlando al congresso, ma la barricata per tenere in lista Cesare... - zazoomblog : Facebook al Congresso minimizza il suo ruolo nel Russiagate #Facebook #al #Congresso #minimizza #il #suo ...… - trimamarco : MOVIMENTO “LIBERAZIONE ITALIA” In marcia per la legalità e libertà con PAPPALARDO "VOTO PER IL CONGRESSO DEL... - GiorgioPStream : Facebook al Congresso minimizza il suo ruolo nel Russiagate - scoopscoop6 : Facebook al Congresso minimizza il suo ruolo nel Russiagate -

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 26 gennaio 2018)“non crede di essere in grado di dimostrare o confutare le accuse di possibili collusioni” tra la Russia e la campagna di Trump, ed ha trovato solo ciò che sembra essere “un’insignificante sovrapposizione” tra l’indirizzamento degli annunci pubblicitari e i contenuti promossi da gruppi pro-Cremlino e della campagna presidenziale stessa. È questo quello cheha risposto – via scritta – alle domande del Comitato di Intelligence del Senato degli Stati Uniti. Ennesima puntata del, che non accenna a finire la sua corsa. L’azienda, ha aggiunto che, tuttavia, “fornisce agli investigatori, incluso questo Comitato, le informazioni che ha riguardo alla portata e alla natura delle operazioni di comunicazione russa sulla nostra piattaforma in modo che gli investigatori abbiano informazioni che potrebbero essere pertinenti ...