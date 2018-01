F 1 in esclusiva su Sky | duemila ore per 3 anni

Formula 1 esclusiva Sky fino al 2020 - sulla Rai solo il GP Italia : E’ ufficiale: Sky Italia ha acquistato i diritti per la Formula 1 fino al 2020, mentre la Rai deve accontentarsi solo del GP d’Italia di Monza I mondiali di Formula 1 dal 2018 al 2020 saranno trasmessi solo su Sky Italia. La conferma è arrivata in queste ore con l’acquisto dei diritti da parte di Sky Italia che si aggiudica una serie di eventi sportivi. Alla rinunciataria Rai i diritti per il Moto GP di Monza. F1 2018 sarà ...

Formula 1 in esclusiva su Sky fino al 2020. Alla Rai solo il Gran Premio d’Italia del 2018 - (solo) quattro dirette su Tv8 : Formula 1 I timori dei giornalisti di RaiSport sulle sorti della Formula 1 trovano ora conferma. Sky, infatti, si è assicurata i diritti tv per i prossimi tre anni di tutti i Gran premi del massimo campionato mondiale su quattro ruote. Sarà, dunque, la pay tv, che già garantisce in esclusiva tutta la MotoGp, a trasmettere le gare di Formula 1 almeno fino al 2020. A partire già dal prossimo mondiale, al via a Melbourne, in Australia, il 25 marzo ...

F1 - la Rai dice addio ai Gran Premi : a Sky il Mondiale in esclusiva fino al 2020. Viale Mazzini si “consola” con la Champions : La Rai dice addio anche alla Formula 1. È stata Sky infatti ad aggiudicarsi i diritti per tutti i Gran Premi, live e in esclusiva, per le prossime tre stagioni, fino al 2020. Da Melbourne ad Abu Dhabi, la pay tv di Rupert Murdoch racconterà tutte e 21 le gare del Mondiale sul canale Sport F1 HD: 17 saranno in diretta esclusiva, di cui le prime 13 della stagione, da marzo ad agosto. Solo 4 gare andranno in diretta in chiaro anche su TV8, che ...

Rai - accordo con Sky per Champions in chiaro. Nazionale in esclusiva fino al 2022 : Tornano in Rai i grandi mercoledì di calcio interNazionale: da Messi a Ronaldo, da Higuain a Mertens, il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei più grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions League 2018-2019. L’accordo siglato con Sky Italia concede alla Rai i diritti in esclusiva in chiaro degli incontri della prossima edizione ...

