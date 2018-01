Europei Under 19 | ecco le gare dell’Italia | la Fase Elite si disputerà in Friuli

Volley : Europei Under 18 e Under 17 - queste tutte le qualificate : ROMA - Al termine dei tornei di qualificazione, giocatisi la scorsa settimana, che a Martina Franca e Bassano del Grappa hanno visto le nazionali Under 18 maschile e Under 17 femminile centrare l'...

Qualificazioni Europei Under 17 Femminili : l'Italia concede il bis - 3-0 alla Croazia : ... 25-19) 6/1: Austria-Croazia (15.30); Polonia-Italia (18.30) Classifica Italia 2v (6p), Polonia 2v (5p), Croazia 0v (1p), Austria 0v (0p) Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul ...

Al via i tornei di qualificazione agli Europei Under 17 Femminili e Under 18 Maschili : ... Finlandia-Danimarca (16:00); Svizzera-Italia (18.30) 6 gennaio: Danimarca-Svizzera (16:00); Finlandia-Italia (18.30) Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della ...

Italia che delude agli Europei di Cross. A medaglia solo Crippa e le ragazze under 20 : C'è il sigillo della mezzaluna con la stella sulle gare senior dei Campionati Europei di corsa campestre a Samorin, in Slovacchia. La Turchia impone la sua egemonia monopolizzando entrambi i titoli ...

Badminton - Europei Under17 2017 : assegnati a Praga i cinque titoli continentali di categoria : Conclusi a Praga gli Europei Under17 di Badminton: a trionfare nei cinque tabelloni sono atleti di cinque Paesi diversi. Male dunque la Danimarca, presente in ben quattro finali, che trionfa soltanto nel singolare femminile con Sophia Grundtvig, che batte la russa Anastasiia Pustinskaia, numero due del seeding, con il punteggio di 21-12, 21-11. Nel singolare maschile invece vince il russo Georgii Karpov, testa di serie numero sei, che sconfigge ...

Badminton - Europei Under17 2017 : eliminati tutti gli azzurrini nei tabelloni individuali. Baroni e Corsini fuori ai sedicesimi : Finisce presto l’avventura degli azzurrini del Badminton agli Europei Under17 in corso a Praga: i rappresentanti italiani vanno fuori al primo turno in tre dei cinque tabelloni, andando poco oltre nei tornei di singolare. Si conclude così con il bel decimo posto a squadre, quale miglior piazzamento, l’avventura continentale della nostra selezione nazionale. Nel singolare maschile si ferma al terzo turno Enrico Baroni, numero 14 del ...

Arrampicata sportiva - Europei Giovanili 2017 – Giorgia Tesio vince la combinata - grande argento di Pietro Biagini : gli under 18 volano verso le Olimpiadi : A Saint-Etienne (Francia) si sono svolti nel weekend gli Europei Giovanili di combinata, il format con cui l’Arrampicata sportiva sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Risultati estremamente positivi per l’Italia grazie a Giorgia Tesio e Pietro Biagini, capaci di conquistare la medaglia d’oro e d’argento nella categoria Youth A (under 18). La cuneese classe 2000 ribadisce di essere un eccellente prospetto come aveva ...

Badminton - Europei a squadre Under17 2017 : l’Italia batte il Belgio 5-0 nell’ultima giornata. Storico decimo posto : Il #ProgettoGiovani #duemila20e24 della Federazione Italiana Badminton inizia a dare frutti: dopo la vittoria di ieri sulla Norvegia oggi è arrivato il bis contro il Belgio agli Europei a squadre Under 17 di Praga, in Repubblica Ceca. Gli azzurrini giungono così secondi nel Girone 5 centrando uno Storico decimo posto assoluto. Ai quarti passa invece la Germania, prima nel raggruppamento. Domani si concluderà il torneo a squadre, mentre da ...

Badminton - Europei a squadre Under17 2017 : l’Italia batte la Norvegia per 4-1 nella seconda giornata : Pronto riscatto degli Azzurrini agli Europei a squadre Under17 di Badminton in corso a Praga: dopo la sconfitta di ieri per mano della Germania, oggi i giovani atleti italiani hanno regolato la Norvegia con un netto 4-1, concedendo l’unico punto soltanto a risultato ormai acquisito. Domani l’Italia chiuderà la rassegna continentale a squadre contro il Belgio, nella sfida che vale il secondo posto nel girone: la Germania, già certa ...