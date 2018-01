Ellen Pompeo racconta la sua Meredith in Grey’s Anatomy | dalla chimica con Patrick

Ellen Pompeo : "Patrick Dempsey? Per colpa sua non mi aumentavano lo stipendio" : Ellen Pompeo, meglio conosciuta come Meredith Grey, è stata definita come una delle attrici più pagate del piccolo schermo, ma l'importante cachet se l'è dovuto guadagnare e il percorso è stato tutto in salita. In una recente intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, ha dichiarato: "Ad un certo punto ho chiesto 5mila dollari più di Patrick Dempsey, perché lo show si chiama Grey's Anatomy e io sono ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Usavano Patrick Dempsey per non aumentarmi il compenso’ : Verso la fine del 2017 Ellen Pompeo, la Meredith Grey di Grey’s Anatomy, ha firmato un nuovo accordo con la ABC che la renderà la più ricca tra le attrici tv drammatiche. Il patto copre la stagione in corso di Grey’s Anatomy e una 15esima e 16esima stagione (anche se queste ultime due non sono state formalmente ordinate, ma Shonda Rhimes ha affermato: “Lo show andrà avanti fino a quando Ellen vorrà farlo“). Il nuovo contratto ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo senza filtri su Patrick Dempsey : ROMA – È la star di Grey’s Anatomy e senza di lei non ci sarebbe lo show. Oggi più che mai. Ellen Pompeo sarà Meredith Grey per altri due anni. L’attrice ha firmato un contratto con Abc che la impegna sul set per altre due stagioni. La 48enne diventa una delle attrici più pagate della televisione […] L'articolo Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo senza filtri su Patrick Dempsey sembra essere il primo su NewsGo.

Ellen Pompeo : la più pagata in una serie drammatica : Meredith Grey le ha portato il successo, i riconoscimenti e milioni di fan in tutto il mondo. Ma ora Ellen Pompeo ha raggiunto un altro traguardo grazie al suo alter ego in Grey’s Anatomy: è diventata l’attrice più pagata al mondo in una serie Tv drammatica. LEGGI ANCHEEllen Pompeo: i best look della star di Grey's Anatomy La protagonista del medical drama di Shonda Rhimes ha rinnovato il contratto con la rete americana Abc per altre ...

Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo firma per altre due stagioni e si prepara al nuovo spin off della serie : Ellen Pompeo Per Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy continua. L’attrice americana, caso ormai abbastanza raro nella storia delle serie tv, si è legata a doppio filo al personaggio di Meredith Grey, tanto da firmare per altre due stagioni: la serie di Shonda Rhimes proseguirà dunque almeno per una quindicesima e per una sedicesima annata, mentre è pronto al debutto anche un nuovo spin off. Grey’s Anatomy: pronto uno spin off sui ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo pagata meno di Dempsey : scontro ABC : Ellen Pompeo, star di Grey’s Anatomy, racconta dello scontro con l’ABC: la sua richiesta dopo aver scoperto di essere pagata meno di Patrick Dempsey Una delle serie Tv d’oltreoceano più seguite in Italia è sicuramente Grey’s Anatomy. Da anni i fan di tutto il mondo seguono le vicende del Seattle Grace Hospital (ora Grey Sloan Memorial […] L'articolo Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo pagata meno di Dempsey: scontro ...

Ufficiali Grey’s Anatomy 15 e 16 - Ellen Pompeo rinnova il contratto e parla di Patrick Dempsey e Martin Henderson : Shonda Rhimes ha più volte dichiarato di voler battere in longevità E.R. con il suo medical drama, e sembra che il suo obiettivo sia sempre più vicino: Ellen Pompeo ha rinnovato il suo contratto con ABC, assicurando la sua presenza come Meredith Grey per almeno altri due anni e confermando ufficiosamente Grey's Anatomy 15 e 16. Come parte dell'accordo, la Pompeo sarà anche produttrice di Grey's Anatomy e produttrice esecutiva dello spin-off ...

Ellen Pompeo contro Woody Allen - la star di Grey’s Anatomy su Twitter : “Non ho letto i suoi diari ma sapevo tutto” : Le bordate di Ellen Pompeo contro Woody Allen su Twitter hanno fatto notizia, ma chi conosce la star di Grey's Anatomy sa che non è nuova a prendere posizioni sugli argomenti più disparati esprimendosi senza peli sulla lingua. Qualche tempo fa ne furono esempio i tweet contro l'interprete di James Bond, Daniel Craig, contestato per la sua rinuncia al ruolo ritenuto troppo faticoso. Stavolta a finire nel mirino della Meredith Grey di Grey's ...

Perché in «Se mi lasci ti cancello» hanno cancellato Ellen Pompeo? : Madison Square Park, 2003. Il cielo è denso di nuvole quando Naomi e Joel siedono uno vicino all’altra assaggiando un pranzo take-away. Joel è turbato: la sua Clementine è impossibile da dimenticare e Naomi, la sua ex ragazza, cerca di consolarlo aiutandolo a inquadrare il dolore in un’altra prospettiva. Una scena che in Se mi lasci ti cancello – Eternal sunshine of the spotless mind non abbiamo mai visto, Perché il regista ...

Serie Tv - novità : Grey's Anatomy - Ellen Pompeo dirigerà un episodio dedicato ad Alex : Grey's Anatomy: seconda prova da regista per Ellen Pompeo. La protagonista di Grey's Anatomy tornerà dietro la macchina da presa per un episodio di questa stagione dopo aver diretto il diciottesimo della scorsa intitolato "Be Still, My Soul" incentrato su Spoiler prosegui la letturaSerie Tv, novità: Grey's Anatomy, Ellen Pompeo dirigerà un episodio dedicato ad Alex pubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2017 10:29.

Serie Tv - novità : Grey's Anatomy - Ellen Pompeo dirigerà un episodio dedicato ad Alex : Grey's Anatomy: seconda prova da regista per Ellen Pompeo. La protagonista di Grey's Anatomy tornerà dietro la macchina da presa per un episodio di questa stagione dopo aver diretto il diciottesimo della scorsa intitolato "Be Still, My Soul" incentrato su Spoiler prosegui la letturaSerie Tv, novità: Grey's Anatomy, Ellen Pompeo dirigerà un episodio dedicato ad Alex pubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2017 10:29.

Un episodio dedicato ad Alex in Grey’s Anatomy 14 con Ellen Pompeo alla regia : si cerca un giovane Karev : Ellen Pompeo torna dietro la macchina da presa per un episodio dedicato ad Alex in Grey's Anatomy 14: una notizia doppia quella che arriva da TvLine, che conferma la nuova incursione in regia dell'attrice e contemporaneamente il fatto che ci sarà un episodio Alex-centrico nella seconda metà della quattordicesima stagione attualmente in corso sia negli Stati Uniti che in Italia. Si tratta del secondo diretto dall'attrice protagonista della ...