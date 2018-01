Elezioni in Lazio | Silvio Berlusconi chiude la partita e candida Stefano Parisi Caos

Stefano Parisi candidato Centrodestra nel Lazio/ Elezioni 2018 : "guida stabile e sicura" : Stefano Parisi candidato alle Regionali del Lazio 2018: il Centrodestra ha deciso di puntare sul leader di Energie per l'Italia, guida "stabile e sicura"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:59:00 GMT)

Elezioni regionali Lazio - Parisi candidato per il centrodestra | : L'annuncio, dopo giorni di ipotesi e indiscrezioni, è stato dato direttamente dal leader di Energie per l'Italia con un post sulla sua pagina Facebook. In passato aveva corso anche per la carica di ...

Silvio Berlusconi/ Elezioni 2018 : “Tajani premier bellissima scelta”. Regionali Lazio : scelto Stefano Parisi : Silvio Berlusconi sulle Elezioni 2018: “Tajani premier bellissima scelta”. Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:09:00 GMT)

Elezioni regionali - Parisi accetta : 'Sarò il candidato governatore nel Lazio' : 'Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del Centrodestra a candidarmi come governatore della Regione Lazio. Come molti di voi sanno, su questa ipotesi già circolata nei giorni scorsi abbiamo avuto una ...

Elezioni Lazio - centrodestra diviso su tutto : in campo 4 nomi - ma a un mese dalle elezioni ancora nessun candidato : “Stasera chiudiamo su Pirozzi in ticket con Bertolaso”. “Oggi riunione e poi presentiamo Rampelli”. “È fatta: Gasparri è pronto”. “Parisi? Decidiamo entro le prossime ore”. E così avanti ormai da settimane. Tanto che alcuni osservatori azzardano la possibilità, nella “follia collettiva”, di scoprire il nome del candidato alle regionali del Lazio il giorno della consegna delle liste in tribunale. Insomma, l’ennesima tragicommedia del centrodestra ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti ‘choc’ - indietro a M5s e centrodestra! : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Elezioni - caos centrodestra per il Lazio. Spunta la candidatura di Stefano Parisi - ma restano i dubbi di Silvio Berlusconi : I veti incrociati nella scelta del candidato del centrodestra per la regione Lazio e lo stallo nelle trattative iniziano a preoccupare Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni impegnati in queste ore nella chiusura delle liste elettorali che entro lunedì prossimo dovranno essere rappresentate. E così per superare l'impasse su un candidato che stando a tutti i sondaggi non avrebbe comunque chance di vittoria, gli sherpa di ...

Elezioni - al via il servizio on line di segnalazione di fake news : La polizia postale a caccia di fake news . Con il nuovo sistema di segnalazione - un bottone virtuale sul sito del commissariato on line dove i cittadini potranno segnalare, appunto, le bufale che ...

Elezioni regionali - i sondaggi : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

Elezioni Figc - Lotito non si candida : 'Lo faccio per il bene della Lazio' : Alla fine ha deciso di non farsi più avanti. O più probabilmente, ha capito che non poteva fare altrimenti. Questione di numeri , perché la voglia c'era eccome. Ma alla fine, come detto, ha dovuto ...

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Elezioni Lazio - Grasso appoggia Zingaretti. "Svolta a sinistra" : Insieme abbiamo verificato che esistono le condizioni per una convergenza politica e programmatica su sanità, trasporti e lavoro. Continueremo a lavorare nelle prossime ore e nei prossimi giorni per ...

Elezioni - Grasso apre a Zingaretti 'Nel Lazio può dare una svolta'. E ribadisce il no al Pd in Lombardia : 'I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi cerchiamo di recuperare i voti persi da Renzi, di chi non va più a votare, di chi per rabbia ha votato per i 5 stelle. ...

Elezioni - Grasso ribadisce la rottura con il Pd in Lombardia. 'Ma nel lazio Zingaretti può dare una svolta' : 'Non sono un uomo solo al comando, sono convinto che la politica non possa essere fatta così. Io sono a capo di un gruppo dove c'è un pluralismo. Ho ottimi rapporti con tutti e pure con D'Alema'. 'Il ...