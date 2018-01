Elezioni | gli orlandiani genovesi a Renzi

Per Farsi un’idea/ Sulle Elezioni 2018 : su famiglia - lavoro - Europa e impresa - come scegliere? : “Per Farsi un’idea” è il titolo del convegno organizzato dal Circolo del Sussidiario e dal Comitato Mimpegno venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 18,00 presso Sala Falck (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:44:00 GMT)

Elezioni - Tommasi (Fi) : “Di Maio? Sentirlo parlare fa passare la voglia di vivere”. Battibecco con Stefano Feltri : “Di Maio? Sentirlo fa passare la voglia di vivere. Non è neanche tanto credibile. Dice delle cose così banali e così scontate che è una perdita di tempo stare ad ascoltarlo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Paola Tommasi, braccio destro di Renato Brunetta, collaboratrice di Libero e probabile candidata di Forza Italia alle prossime Elezioni politiche. “Delle liste non so niente” – precisa – “però abbiamo un programma chiaro, con ...

Sondaggi/ Una lista gay decisiva per la vittoria alle Elezioni? Il 6 - 2% degli italiani la voterebbe... : Una lista gay secondo un nuovo Sondaggio prenderebbe oltre il 6% dei voti, con la metà degli elettori eterosessuali. Una percentuale decisiva per la vittoria di una coalizione(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Elezioni FIGC - Capello consiglia Buffon : 'Smetti e diventa presidente' : ... attualmente fermo per infortunio, sta vedendo svanire il record di presenze in Serie A , detenuto da Paolo Maldini , che sarebbe completamente sfumato se il numero uno migliore del mondo non ...

Elezioni - i mercati vogliono le larghe intese con Gentiloni ma il premier : “Al governo con Berlusconi? No” : L’uomo che i mercati vorrebbero alla guida di un governo di larghe intese è contrario alle larghe intese. “Un governo in coalizione con il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi? Per rispondere direttamente alla sua questione, no. Non sarei interessato”, ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervistato dalla Cnbc al World Economic Forum di Davos. Dopo Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, anche quello che è ...

Elezioni - Razzi : “Fi non mi ricandida? Colpa degli invidiosi - non di Berlusconi. Se presentano i traditori è uno schifo” : Amaro sfogo del senatore Antonio Razzi a La Zanzara (Radio24) sulla probabile mancata candidatura nelle fila di Forza Italia. “Io non so ancora niente” – esordisce Razzi – “me lo stanno dicendo i giornalisti. Sono distrutto per una influenza, mi fa male il petto. Ho fatto il vaccino e non è servito a un cazzo di niente”. Poi entra nel merito della vicenda: “Io inadatto a una candidatura? Di inadatti ce ne sono centinaia e non fanno un cazzo ...

Elezioni - gli italiani vogliono meno tasse : A poco più di un mese dalle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 il centrodestra si conferma in testa nei sondaggi mentre Movimento 5 stelle e...

Elezioni - VICENZAORO : per imprenditori orafi meglio un 'vincitore netto - il 95% andrà a votare : Fabrizio Visconti, alla guida della Giorgio Visconti Gioielli, è convinto che "la cosa più urgente è certamente rilanciare l'economia per cercare di far aumentare i consumi". Per Riccardo Renai, ceo ...

Elezioni - la mossa di Renzi : il Pd schiera una scienziata contro Di Maio a Pomigliano : Una giovane scienziata che 'profuma di premio Nobel' per la fisica, potrebbe essere schierata dal Pd nel collegio di Pomigliano contro il leader di M5S Luigi Di Maio. È quanto trapela dalla sede ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Futuro Premier : Di Maio meglio di Gentiloni - Renzi all’8% : Sondaggi elettorali politici, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader prescelto per governo di larghe intese(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Salvini - Elezioni 2018/ “Lega unico argine al razzismo” : poi striglia Berlusconi sul tetto 3% deficit/Pil : Salvini smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul rispetto del tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Da parte del leghista arriva un secco no...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:20:00 GMT)

Elezioni - Salvini candida gli economisti ‘No euro’ Bagnai e Borghi : “Basta diktat dall’Ue” : Alberto Bagnai e Claudio Borghi, due economisti che ormai da anni sostengono la tesi del fallimento dell’Euro e delle politiche economiche europee, saranno candidati in quota Lega. Il primo nel Lazio e in Abruzzo: “Ho scritto i primi articoli “No Euro” sette anni fa su “Il Manifesto”, ma ho capito che per difendere gli interessi economici nazionali serve un partito conservatore”. Il secondo, già ...

Elezioni - gli sconosciuti in lista irritano i grillini : C'è qualche nome conosciuto, almeno tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle, e altri mai sentiti. Dopo le parlamentarie on line, sono stati pubblicati i candidati nei collegi plurinominali alla ...

Verso le Elezioni - Liberi e Uguali a Ponte a Ema. Con due parlamentari e una consigliera : ... la senatrice Alessia Petraglia e la consigliera regionale Serena Spinell i che 'hanno dato il senso di una proposta politica che nel ritessere le fila di un mondo di valori e di militanza, ...