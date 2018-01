: RT @HuffPostItalia: Editoria in crisi. In sciopero l'agenzia di stampa Askanews: "Rischiamo di chiudere per le speculazioni della proprietà… - blidonni : RT @HuffPostItalia: Editoria in crisi. In sciopero l'agenzia di stampa Askanews: "Rischiamo di chiudere per le speculazioni della proprietà… - AndreaReale1 : RT @HuffPostItalia: Editoria in crisi. In sciopero l'agenzia di stampa Askanews: "Rischiamo di chiudere per le speculazioni della proprietà… - BarbaraBac : RT @HuffPostItalia: Editoria in crisi. In sciopero l'agenzia di stampa Askanews: "Rischiamo di chiudere per le speculazioni della proprietà… - enzio64 : RT @HuffPostItalia: Editoria in crisi. In sciopero l'agenzia di stampa Askanews: "Rischiamo di chiudere per le speculazioni della proprietà… - francescagalan3 : RT @HuffPostItalia: Editoria in crisi. In sciopero l'agenzia di stampa Askanews: "Rischiamo di chiudere per le speculazioni della proprietà… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Niente stipendio:, all'unanimità e con rete bloccata. Lamorde anche la categoria dei giornalisti, come è noto. Ma, una delle più importanti agenzie diitaliane, "rischia di spegnersi", scrivono oggi in una lettera aperta i giornalisti che hanno deciso di incrociare le braccia dopo che "l'amministratore delegato Daniele Pelli ha annunciato che non pagherà gli stipendi entro il 27 gennaio". Una mossa che arriva dopo 4 anni di "accordi solidarietà, prepensionamenti e cassa integrazione"."Oltre 130 famiglie, tra giornalisti e poligrafici, subiscono il comportamento dell'azienda, controllata dall'azionista di riferimento Luigi Abete, che non garantisce il pagamento degli stipendi", scrivono i redattori nella lettera aperta. "In piena campagna elettorale, con continui allarmi sulle fake news, la nostra, che da quasi 50 ...