Ecco quando sarà disponibile la nuova stagione di For Honor

Juventus - Benatia/ Il difensore marocchino : Ecco quando è cambiata la mia stagione : Juventus, Benatia: il difensore marocchino parla di Gonzalo Higuain sottolineando che il Pipita segna meno da quando è arrivato a Torino, ma vince i titoli grazie a Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:13:00 GMT)

L’Edenlandia di Napoli riapre i battenti - Ecco quando : Dopo tanta attesa e dopo tante false notizie che annunciavano la sua riapertura, che non è mai avvenuta, finalmente il parco giochi più grande di Napoli riapre. Grazie agli accordi e ai numerosissimi sforzi tra il comune di Napoli, la Mostra D’Oltremare e la sovraintendenza con il nuovo proprietario, il gruppo Vorzillo, è stata fissato il periodo di riapertura dello storico ed emblematico parco giochi di Napoli. Ciò è stato stabilito nella ...

Palacio ‘pazzo’ del Bologna : “se avessi saputo che era così bello… La treccia? Ecco quando la taglierò” : Rodrigo Palacio al Bologna sta vivendo una seconda giovinezza. L’argentino ha speso parole di elogio per la piazza con tanto di rimpianto per un approdo in rossoblù forse tardivo. Ecco le sue parole alla ‘Gazzetta dello Sport’: “A Bologna si sta benissimo, il pubblico ha il gusto per la giocata. Non sapevo fosse così bello. Se l’avessi immaginato sarei venuto un anno prima“. L’ex Inter rivela poi un ...

Carnevale 2018 - Ecco quando e perché si festeggia : le DATE di Martedì e Giovedì Grasso : Sta per arrivare il Carnevale 2018, una festa che si celebra nei Paesi di tradizione cattolica i cui festeggiamenti si svolgono spesso in parate, all’insegna del gioco e della fantasia, e mascheramento. I festeggiamenti principali avvengono il Giovedì Grasso e il Martedì Grasso, cioè l’ultimo Giovedì e l’ultimo Martedì prima dell’inizio della Quaresima: il Martedì Grasso è il giorno di chiusura, dato che la Quaresima nel ...

L’isola dei Famosi - cambia programmazione – Ecco da quando : L’isola dei Famosi cambierà giorno di programmazione. Il reality, iniziato il 22 gennaio, non sarà più trasmesso di lunedì, ma questa variazione non sarà immediata: avverrà tra qualche settimana. Vediamo quando e perchè. L’isola dei Famosi: il motivo del cambio di programmazione Il reality di Canale 5 è cominciato solo da qualche giorno e già si parla di cambio di programmazione. Perchè? Solitamente si prende questa decisione a causa ...

Isola dei famosi 2018 il martedì sera a causa di Montalbano : Ecco da quando - successe già nel 2017 : L’Isola dei famosi cambia collocazione settimanale e passa dal lunedì al martedì, come lo scorso anno, per “colpa” de Il Commissario Montalbano. ecco da quando ci sarà la “variazione di palinsesto”. Isola dei famosi 2018 si sposta dal lunedì al martedì sera, ecco perché e da quando Per evitare lo scontro con Il Commissario Montalbano, […] L'articolo Isola dei famosi 2018 il martedì sera a causa di Montalbano: ...

Video nuove skin leggendarie di Overwatch - Ecco quando usciranno : Gli sviluppatori di Blizzard stanno tenendo i giocatori sulle spine su un aggiornamento estetico degli eroi ormai da un po' di tempo. I fan hanno atteso con impazienza che i loro campioni ricevessero un restyling leggendario, oggi ci sono vere novità per cui rallegrarsi: le immagini proprio delle skin leggendarie, mostrate su Twitter dall'account ufficiale di ...

Data ufficiosa aggiornamento Oreo su Honor 9 in Italia - Ecco quando sarà avviato : Siamo alle strette finali anche in Italia per la distribuzione dell'aggiornamento Oreo su Honor 9: siamo lieti di informarvi che, secondo fonti interne al noto brand a noi vicine (volutamente rimaste anonime, per ovvi motivi), il dispositivo qui da noi accoglierà la versione biscottata dell'OS mobile di Google a partire dalla prima metà di febbraio, quasi in concomitanza con il lancio europeo di Honor 9 Lite. Non so a voi, ma la cosa non ci ...

Fabrizio de Andrè - Principe Libero/ Luca Marinelli : dal cinema in tv - Ecco quando vedremo la mini fiction : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: Luca Marinelli interpreta il ruolo del poeta della musica italiana nel film diretto da Luca Facchini e nelle sale il 23 gennaio prossimo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Dragon Ball Super termina in Giappone : Ecco quando Video : Oramai ci siamo: #Dragon Ball Super, una delle serie cult Giapponesi più te negli ultimi anni, si appresta a terminare. A comprovare tale affermazione sono i palinsesti dell'emittente Fuji TV, che vorrebbe la trasmissione dell'ultimo episodio del cartone il numero 131 il prossimo 25 Marzo. La stessa puntata segnera' dunque la conclusione della saga del Torneo del Potere [Video], conosciuta anche col nome di Survival Universe. Dopo il Super, è ...

Ecco quando sarà disponibile la closed alpha di Hunt : Showdown : Arrivano novità per il nuovo titolo targato Crytek, Hunt: Showdown, un gioco che si presenta come un un mix tra co-op, PvE e PvP in cui quattro squadre da due giocatori devono eliminare una creatura soprannaturale non meglio specificata all'inizio della partita al fine di portarsi a casa la taglia.Ebbene, come segnala IGN, da ora tutti i giocatori interessati al nuovo progetto di Crytek saranno felici di sapere che il prossimo 31 gennaio aprirà ...

Isola dei Famosi 2018 - Ecco quando va in onda in TV e streaming : orari daytime e app Mediaset : Isola 2018 anche in streaming: ecco come L'applicazione Mediaset Fan è disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS, Android e Windows e servirà anche per visionare i contenuti in streaming. ...

Trono Classico anticipazioni - la scelta di Paolo Crivellin : Ecco quando avverrà Video : Il Trono Classico di ''Uomini e Donne'' [Video] di quest'anno non è riuscito a regalare le stesse emozioni delle edizioni passate. La colpa di chi è? Sicuramente un po' di tutti, visto che la redazione e la padrona di casa Maria De Filippi hanno scelto i tronisti da far sedere sull'ambita poltrona rossa. Tuttavia, in questi giorni verra' registrata la nuova puntata di ''Uomini e Donne'' dove finalmente avverra' la scelta del tronista #Paolo ...

FEDEZ/ "Pronto il nuovo tormentone estivo con J-Ax - Ecco quando uscirà!" : FEDEZ annuncia: "Abbiamo registrato ieri in studio con J-Ax il nuovo brano per l’estate". Intanto sul web lo scherzo fatto a Fabio Rovazzi continua a far discutere!(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:05:00 GMT)