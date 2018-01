Ecco l' eliminato dell' Isola 2018 | tutte le anticipazioni su lunedì 29 gennaio

Tutte le anticipazioni su lunedì - Ecco chi entrerà e chi sarà eliminato! : Le anticipazioni di Amici 17 per lunedì 11 dicembre 2017 non discordano molto da quello che ci siamo detti per tutta la settimana: ci sono dei concorrenti seriamente a rischio eliminazione e ve ne sarete certamente accorti nella puntata che si è appena conclusa. Luca Vismara per il canto e Valentina Verdecchi per la danza sono i due allievi che dovranno impegnarsi più di altri per mantenere il banco; la situazione è diversa per uno e per ...