Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma | manca l’ok del giocatore e i giallorossi prendono

Roma - pit stop Dzeko : col Chelsea si chiuderà all'ultimo giro : Ancora cinque giorni, ancora circa 120 ore per mettere ogni tassello al suo posto e sistemare accuratamente il puzzle. Molto probabile che tutto si incastri perfettamente solo al fotofinish, negli ...

Roma - ultimatum Chelsea per Dzeko : il “sì” entro 24 ore… : Roma, ultimatum Chelsea per Dzeko: il “sì” entro 24 ore… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, ultimatum Chelsea PER Dzeko- Come riportato da “SportMediaset”, il Chelsea avrebbe inoltrato l’ultimatum alla Roma per quel che riguarda l’affare Dzeko. La dirigenza londinese aspetterà una risposta entro e non oltre le ...

Dzeko al Chelsea? / Calciomercato Roma - manca l’ok del giocatore e i Blues sondano Giroud : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma, c’è l’intesa fra società, ma manca il sì del giocatore. Il bomber giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con i Blues(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Dzeko-Chelsea - una ripicca del club nei confronti di Conte può far saltare tutto : i dettagli : Dzeko-Chelsea, GLI AGGIORNAMENTI – Edin Dzeko sta dimostrando di essere ancora totalmente concentrato sulla Roma. Il bosniaco questa mattina è stato il primo a varcare i cancelli di ‘Trigoria’: la voglia di allenarsi e di dare il massimo per il club giallorosso è rimasta intatta. Intato la trattativa per il suo trasferimento al Chelsea nelle ultime ore si è complicata notevolmente. L’ex City non vuole schiodarsi dalla sue ...

Dzeko al Chelsea? / Calciomercato Roma - manca l’ok del giocatore - Panucci : il bilancio ha sempre la priorità : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma, c’è l’intesa fra società, ma manca il sì del giocatore. Il bomber giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con i Blues(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:20:00 GMT)

Dzeko al Chelsea? / Calciomercato Roma - c’è l’intesa fra società - ma manca il sì del giocatore : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma, c’è l’intesa fra società, ma manca il sì del giocatore. Il bomber giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con i Blues(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:07:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 26 gennaio in DIRETTA : è il giorno di Dzeko al Chelsea? L’Inter all’assalto di Pastore - la Juve su Han : Le trattative di ieri, giovedì 25 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, venerdì 26 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Roma senza l'alter Dzeko. In stand by la trattativa con il Chelsea : La classifica, dopo 2 giornate del girone di ritorno, inchioda la Roma: il 5° posto, a 5 punti dalla Lazio terza e a 2 dall'Inter quarta (e davanti pure negli scontri diretti), spaventa la tifoseria. ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 26 gennaio in DIRETTA : è il giorno di Dzeko al Chelsea? L’Inter all’assalto di Pastore : Le trattative di ieri, giovedì 25 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, venerdì 26 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Dzeko AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma - manca l’intesa con i Blues : salta anche Emerson Palmieri? : DZEKO al CHELSEA? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:16:00 GMT)

Mercato : Chelsea-Dzeko si decide - Pastore vuole l'Inter : L'affaire DZEKO turba i sonni dei tifosi di fede giallorossa, ancora sospesi fra la possibilità che centravanti possa lasciare la Capitale e il mancato accordo con il Chelsea. Il club londinese ha ...

Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma - manca l’intesa con i Blues : il bosniaco sogna gli Usa : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Chelsea - Conte ‘chiama’ Dzeko ed Emerson con messaggi alla società : “organico ristretto” : Continuano le lamentele di Antonio Conte per l’organico ristretto del suo Chelsea. Il tecnico leccese, dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup per mano dell’Arsenal, si è sfogato mandando messaggi alla società, ‘chiamando’ di fatto Dzeko ed Emerson: “Quando l’organico non è sufficientemente vasto devi giocare sempre con gli stessi giocatori, in questa stagione ho fatto molto turnover, anche perché sarebbe ...

Chelsea-Dzeko - gli ultimi importanti aggiornamenti : l’attaccante sorprende tutti : Continua la trattativa di mercato tra Chelsea e Roma per Emerson e Dzeko, nelle ultime ore nuovi importanti aggiornamenti e che riguardano l’attaccante bosniaco. Il calciatore si è allenato regolarmente con il club giallorosso nel pomeriggio e per il momento la situazione con i Blues è in standby, manca l’ultimo tassello per la fumata bianca ed è proprio la volontà di Dzeko. Il calciatore non è ancora convinto di accettare alle ...