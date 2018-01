Due bagni invernali nelle fontane romane : Ieri, 24 gennaio, nella Capitale sono accaduti due episodi singolari, non soltanto per le modalità con cui si sono svolti ma soprattutto in relazione alle temperature esterne che, per quanto a Roma siano miti, non sono certo estive. Le vere protagoniste di queste vicende paradossali sono state due fontane romane: la prima è la Fontana dei Quattro Fiumi situata in Piazza Navona, stupenda opera barocca creata dal Bernini e commissionata da papa ...

Australia - drone-bagnino salva la vita a Due ragazzi : Un salvataggio in mare, senza che i bagnini si tuffino in acqua. Come? Grazie a un drone. Per la prima volta nella storia, infatti, un dispositivo simile ha effettuato un'operazione delicata, salvando ...

“Emergenza toilette” : passeggero devasta Due bagni con feci - aereo costretto a tornare a terra : “Emergenza toilette“: un velivolo con 245 passeggeri a bordo è stato costretto ad atterrare in Alaska perché un passeggero ha spalmato feci dappertutto in due bagni dell’aereo in volo da Chicago a Hong Kong. La United Airlines ha confermato di avere effettuato un atterraggio ad Anchorage perché due toilette erano state devastate senza apparenti motivazioni: “Abbiamo ricevuto notizie di un passeggero che aveva devastato ...