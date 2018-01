' Due anni senza Giulio Regeni' | scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016

Un migliaio di persone alla fiaccolata per Regeni a Fiumicello. Due anni fa l'omicidio del ricercatore friulano : Presente anche l' assessore regionale Mariagrazia Santoro e poi esponenti del mondo dello spettacolo: Pif, Daniele Silvestri e Valerio Mastandrea. A rappresentare la Fnsi, il presidente Giuseppe ...

In piazza per Giulio Regeni a Due anni dalla scomparsa : 'Due anni senza Giulio', 'Verità per Giulio' sui cartelli gialli e queste stesse parole scritte con le candeline accese sul pavimento della piazza: la manifestazione promossa da Amnesty International ...

Giulio Regeni - Due anni fa l'omicidio del ricercatore in Egitto : fiaccolate in tutta Italia : Alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio, l'ultimo contatto con qualcuno prima di scomparire. Oggi, a due anni di distanza, in 109 piazze Italiane sono state ...

Genitori Regeni : "Due anni senza Giulio - speriamo a breve nella verità" : Il messaggio su Facebook dei Genitori di Giulio Regeni nel secondo anniversario della scomparsa in Egitto del figlio, il giovane ricercatore italiano ritrovato morto, con il corpo martoriato, 9 giorni ...

Due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni : il video appello dei genitori : Due anni fa, il 25 gennaio del 2016, si perse ogni traccia di Giulio Regeni, il dottorando italiano scomparso mentre si trovava al Cairo per le sue ricerche universitarie. Il suo corpo venne ritrovato nove...

Due anni di indagini su Giulio Regeni : A che punto siamo nella ricostruzione di chi nel 2016 ha rapito, torturato e ucciso un ricercatore italiano al Cairo The post Due anni di indagini su Giulio Regeni appeared first on Il Post.

Regeni - videomessaggio dei genitori a Due anni dalla morte : “È con la verità completa che si arriva alla giustizia” : A due anni dalla morte di Giulio Regeni, i genitori del ricercatore trovato senza via al Cairo il 3 febbraio del 2016 pubblicano un videomessaggio su Facebook. Un nuovo appello alla verità e alla giustizia, non solo per il figlio, ma per “tutti i Giulio del mondo”. Nostro figlio, dicono, “ha subito un’inenarrabile violazione dei diritti umani. la sua barbara uccisione ha riflesso un mondo che molti era oscurato o appena ...

Due anni senza Giulio Regeni - Due anni senza verità : Esattamente due anni fa si perdevano le tracce di Giulio Regeni, 28 anni, trovato morto al Cairo pochi giorni dopo, il 3 febbraio 2016, con i segni della tortura, sul ciglio di una autostrada. Da allora, ancora nessun colpevole. Tanti sospetti, ma nessun imputato. Regeni stava conseguendo un dottorato di ricerca al Girton College dell’Università di Cambridge e si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti ...

Giulio Regeni - Due anni fa la scomparsa. Il Procuratore Pignatone : "Ucciso per le sue ricerche" : Fiaccolate e commemorazione in tutta Italia per il ricercatore italiano scomparso in Egitto il 25 gennaio di due anni fa e poi ritrovato barbararamente ucciso. Palinsesto speciale per le reti Rai

Giulio Regeni - ciò che sappiamo a Due anni dal rapimento : Il ricercatore era spiato dalle autorità egiziane. Scomparso il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita, si è ancora lontani dallo scoprire la verità

Regeni - Due anni fa la scomparsa : quello che sappiamo e il passaggio ancora da compiere : E lo sono, a ben vedere, anche per un Paese, il nostro, che di questo caso ha fatto una prova di partecipazione civile e sovranità politica. E tuttavia va riconosciuto, come peraltro legittimamente ...

Giulio Regeni/ Verità lontana a Due anni dalla morte - dossier - depistaggi e documenti falsi : ora cosa succede? : Mentre in Italia ci si appresta a ricordare Giulio Regeni a due anni dalla scomparsa, la Procura generale egiziana bolla come "falsa" una missiva in precedenza attribuita ai servizi segreti(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 04:50:00 GMT)

Regeni - Due anni fa la scomparsa : quello che sappiamo e il passaggio ancora da compiere : Appello dei genitori: "Tre date sul nostro calendario, aspettiamo di conoscere quella della verità". Il nodo da chiarire sui mandanti