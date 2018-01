Donna ferita nella strage di Las Vegas ha lasciato l' ospedale

Vento forte : albero cade a Roma - Donna ferita in via Manlio Gelsomini : Una donna è rimasta lievemente ferita dal crollo di un albero, in via Manlio Gelsomini, a Roma. L’albero, cadendo, ha danneggiato cinque auto parcheggiate. La donna, che stava per entrare nella sua vettura, è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della municipale per la gestione della viabilità. L'articolo Vento forte: albero cade a Roma, donna ferita in via Manlio Gelsomini sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana - vento forte : interrotti i collegamenti con le isole - Donna ferita all’Elba : A causa del forte vento di Libeccio che da ieri sera sferza la costa Livornese sono interrotti i collegamenti con le isole minori e si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e all’isola d’Elba. A causa delle forti raffiche, nella notte il cargo Star Kinn, ormeggiato all’alto fondale, ha rotto gli ormeggi danneggiando nell’urto la banchina e lo scafo. La punta massima registrata a Livorno, come reso ...

Napoli - Donna ferita durante una stesa : trovati colpi di pistola contro edificio vicino : Tre fori di pistola sono stati trovati in un portone di via Evangelista Torricelli, 336, a Pianura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Bagnoli, che hanno repertato altri fori nel ...

Si ribalta in galleria : ferita una Donna : Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta sull'autostrada A26 Genova/Gravellona, direzione Gravellona, per un'auto ribaltata all'interno della galleria posta al km 176, ...