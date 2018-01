Dolores O' Riordan | ipotesi sulla morte | ' Overdose di Fentanyl'

L'ultima ipotesi sulla morte di Dolores O'Riordan : un'overdose di Fentanyl - l'oppiaceo che fu letale per Michael Jackson e Prince : un'overdose di Fentanyl, il potentissimo analgesico oppiaceo usato contro il dolore cronico che è stato letale anche per Michael Jackson e Prince. In attesa dei risultati degli esami tossicologici, è il giornale americano Santa Monica Observer a rendere note alcune indiscrezioni sulla morte della cantante Dolores O'Riordan, la leader dei Cranberries ritrovata il 15 gennaio in una camera di albergo a Londra.A dieci giorni dalla ...

Dolores O’Riordan “morta per overdose di Fentanyl” come Prince. “Nei suoi ultimi messaggi vocali era felice” : I risultati degli esami tossicologici sono attesi per il 3 aprile e la sua morte è stata classificata come non sospetta. Ma secondo quanto scrive il Santa Monica Observer Dolores O’Riordan (qui l’ultimo saluto della sua città, Limerick) sarebbe deceduta a causa di una deliberata overdose di Fentanyl, utilizzato contro il dolore cronico. La stessa sostanza che ha ucciso Prince. A rivelarlo, prosegue il giornale, è stata una fonte ...

Dolores O'Riordan - gli ultimi giorni della cantante prima della morte misteriosa : 'Stava alla grande' : Nuovi dettagli sugli ultimi giorni di Dolores O'Riordan , la leader dei Cranberries morta improvvisamente a Londra il 15 gennaio scorso. La cantante stava bene e aveva in mente nuovi progetti. LEGGI ...

Lacrime e musica dei Cranberries al funerale di Dolores O’Riordan : La mamma Eileen, la figlia Molly, il fidanzato Olé, i suonatori di cornamusa, i fan, la corona di fiori bianchi con su scritto il suo nome, «Dolores». Si è svolta nell’assoluto riserbo la cerimonia funebre della cantante Dolores O’Riordan, spentasi lo scorso 15 gennaio a soli 46 anni. Limerick, la cittadina nel Sud dell’Irlanda dove Dolores è nata, si tinge a lutto così come la chiesa di St. Ailbe, gremita per dare ...

Dolores O’Riordan - l’ultimo saluto a Limerick. Il messaggio dei Cranberries vicino alla bara : “La canzone è finita - ma i ricordi rimangono” : “The song has ended but the memories linger on“. L’ultimo messaggio dei fratelli Noel e Mike Hogan e di Fergal Lawler accompagna il feretro di Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries morta lunedì scorso a Londra a 46 anni. I membri della band hanno portato a braccio la bara della cantante nella St. Joseph Church di Limerick, dove domenica 21 gennaio migliaia di fan si sono riuniti dalle 12 alle 16 per ...