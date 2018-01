: Diritto all'oblio: #Google deve deindicizzare tutti i link anche nelle versioni extra europee -… - evyna : Diritto all'oblio: #Google deve deindicizzare tutti i link anche nelle versioni extra europee -… - OntrackITA : I cittadini italiani - spiega il Garante Privacy - sono tutelati anche al di fuori dei confini europei per quanto r… - remagio : RT @meobaldo: #GarantePrivacy a @Google, diritto all'oblio anche fuori dai confini europei - Dome689 : Diritto all'oblio: tutela anche fuori dall'Europa - danielaconte1 : Diritto all'oblio: cittadini italiani tutelati anche al di fuori dei confini europei. #Google dovrà cancellare gli… -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Per chi non sapesse cosa è, ilall’oblio è una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievolidell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona. Grazie ad una nuova sentenza, ora ilall’oblio valeal di fuori dei confini europei: il Garante per la privacy ha ordinato a Google digli url su un cittadino italiano dai risultati della ricerca, siaeuropee del motore di ricerca, sia in quelleeuropee. Google dovrà rimuoveregli url già deindicizzati nella versione europea. Questo quanto stabilito dalle Autorità per assicurare reale tutela a un cittadino italiano residente negli Stati Uniti che chiedeva dinumerosi url europei edeuropei che rimandavano a messaggi ...