Diritti tv | MediaPro | il colosso spagnolo che vuole la Serie A

Chi è Mediapro - il gruppo spagnolo che vuole i Diritti tv della Serie A : Produzione di contenuti, gestione di diritti audiovisivi e di canali tv, tutti i i business degli spagnoli che vogliono la Serie A. L'articolo Chi è Mediapro, il gruppo spagnolo che vuole i diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - no a Sky e Mediaset. La Lega di serie A tratta con MediaPro : La Lega serie A ha deciso di non assegnare i Diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da parte delle due emittenti. Fallito il bando per gli operatori tradizionali, ora l'assemblea della Lega procede con la valutazione dell'offerta degli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando subordinato dedicato agli intermediari indipendenti.Oltre ...

Diritti tv - ad Infront : 'L'offerta di Mediapro legata al canale della Lega' : L'offerta di Mediapro per i Diritti tv della Serie A 'è legata al progetto di realizzare un canale in partnership con la Lega da offrire su ogni piattaforma possibile'. Lo ha chiarito l'ad di Infront, ...

Serie A - caos Diritti tv - fumata nera e la Lega tratta con Mediapro. Ma Sky è pronta al rilancio : di Redazione Sport La Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da ...

Diritti tv - no a Sky e Mediaset : la Lega tratta con MediaPro : Dopo le trattative private per l'assegnazione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021, oggi l'Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: la prima ...

Diritti tv : Sky - concorriamo con MediaPro : ANSA, - MILANO, 26 GEN - Oltre a rilanciare le offerte per il bando dei Diritti tv per gli operatori tradizionali, Sky ha anche inviato una lettera alla Lega di Serie A in cui sostanzialmente ha ...

Diritti tv Serie A - ancora fumata nera : no agli 830 milioni di Sky e Mediaset - inserimento di MediaPro : Diritti TV Serie A – ancora niente accordo per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A del prossimo triennio. Dopo le trattative private oggi l’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: la tv di Murdoch ha offerto 60-70 milioni in più rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (che consente la trasmissione di 324 match a stagione), mentre dal ‘Biscione’ non è ...

Diritti tv Serie A - Mediapro offre 950 milioni : la Lega tratta ma c’è l’ipotesi nuovo bando : Ammonta a 950 milioni la parte fissa dell’offerta presentata dagli spagnoli di Mediapro per i Diritti della Lega Serie A, con una parte di royalties. Secondo quanto filtra l’assemblea dei venti club ha deciso di procedere a trattative private per una settimana. Nel frattempo, però, per cautelarsi in caso di fallimento della nuova trattativa, l’assemblea […] L'articolo Diritti tv Serie A, Mediapro offre 950 milioni: la ...

Diritti Serie A : la Lega apre e ... chiude le nuove offerte. Ora Mediapro o canali autoprodotti? : ... a questo punto potremmo vedere le partite, oltre che su Sky e Premium, anche su Amazon Prime Video, sui portali delle telco e potenzialmente su qualsiasi piattaforma di streaming a pagamento. ...

Calcio Diritti tv Serie A : la Lega rifiuta le proposte di Mediaset e Sky! Chi trasmetterà le partite? Attesa per Mediapro : Fumata nera sui Diritti televisivi della Serie A. L’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: il network a pagamento ha presentato un rilancio di 60-70 milioni di euro rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (diritto di trasmettere 324 incontri) mentre il Biscione non ha presentato alcun rialzo. Il totale delle due offerte arrivava così a 830 milioni di euro a stagione, decisamente ...

Calcio - Diritti tv : fuori Sky e Mediaset. Si apre busta di Mediapro : Fumata nera. Il bando per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2021 è fallito. Lo rende noto la Lega Serie A quando è ancora in corso l’assemblea alla quale partecipano tutti i rappresentanti dei 20 club del campionato. La Lega ha deciso di non assegnare "alcun pacchetto" dopo che le proposte arrivate Sky e Mediaset hanno raggiunto un valore complessivo di 832 milioni di ...

Sky vuole tutti i Diritti tv della Serie A : pronta nuova offerta concorrente a Mediapro : La pay-tv starebbe preparando una nuova offerta per i diritti tv della Serie A L'articolo Sky vuole tutti i diritti tv della Serie A: pronta nuova offerta concorrente a Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - caos Diritti tv - la Lega rifiuta l'offerta totale di 830 milioni di Sky e Mediaset. I pacchetti verso Mediapro : di Redazione Sport La Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da ...

Diritti tv : Lega valuta offerta MediaPro : ANSA, - MILANO, 26 GEN - La Lega Serie A ha deciso di non assegnare i Diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni da ...