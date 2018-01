Digitale | a cosa andiamo incontro?

Digitale - cosa vorrei nei programmi elettorali (non fantascienza - stavolta) : Il meccanismo del credito d'imposta però funziona nel breve periodo, mette 'una pezza' alla crisi di visione e di strumentazione attuativa della politica industriale, sopperisce alla difficoltà del ...

Radio Digitale - dal 2020 la rivoluzione in Italia : cosa succederà? : Entro il 2020, le Radio in commercio saranno digitali o dovranno avere la compatibilità per ricevere in canali in streaming. È questo il primo tassello, introdotto dal governo all'interno della Legge di Stabilità appena approvata dal Parlamento, che cercherà di spingerci verso la Digital Radio , ossia al ...

Radio Digitale - dal 2020 la rivoluzione in Italia : cosa succederà? : Entro il 2020, le Radio in commercio saranno digitali o dovranno avere la compatibilità per ricevere in canali in streaming. È questo il primo tassello, introdotto dal governo all’interno della Legge di Stabilità appena approvata dal Parlamento, che cercherà di spingerci verso la Digital Radio, ossia al passaggio dalle Radioline in AM/FM, verso il Dab+ (Digital Audio Broadcasting), il nuovo standard di trasmissione destinato a rivoluzionare la ...

La rivoluzione Digitale di Diego Piacentini è la cosa più importante che sta succedendo in Italia : Mentre se vuoi semplicemente far finta di cambiarle , o passare agli onori della cronaca come quello che le vuole cambiare, non hai che da fare un'intervista o una conferenza stampa al giorno. La ...