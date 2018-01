Di Maio | ' Noi gli unici con le mani libere per intervenire con tagli delle tasse'

Politiche 2018 - Luigi Di Maio (M5S) a Matrix : candidati con noi tanti imprenditori in regioni traino del Paese : ... Luigi Di Maio , a ' Matrix ', tornando a parlare di ipotetiche alleanze di governo che, ha ribadito "fanno parte del vocabolario della vecchia politica". Di Maio ha fatto riferimento, in particolare,...

M5s-Grillo - Di Maio : "Nessun parricidio ma noi avanti da soli" : Separazione all'interno di M5s: il blog di Grillo diventa indipendente e totalmente staccato dalla piattaforma del movimento. Di Maio: "Non è stato un parricidio ma ora si va avanti da soli".

Grillo lancia il nuovo blog separato dal M5s. Di Maio 'Nessun parricidio ma noi avanti da soli' : ROMA - Rivoluzione grafica per il blog di Beppe Grillo, che da oggi si presenta in una veste più paludata, più da 'centro studi'. Insomma meno d'attacco e meno legata al Movimento. 'Il M5s lo ha ...

M5s-Grillo - Di Maio : nessun parricidio ma noi avanti da soli : "Il M5S cammina sempre di più sulle proprie gambe. Beppe Grillo resta il garante e il padre nobile, poi però esiste un nuovo statuto, il sito Blog delle Stelle e un nuovo simbolo. Ha iniziato lui ma ...

M5s - Di Maio presenta gli ‘esterni’ : “Fanno tremare i polsi - li supplicano di non candidarsi con noi” : Luigi Di Maio chiude la tre giorni del ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara e dopo aver presentato il programma di governo del M5s, ha voluto accanto a se alcuni degli esterni che “lavoreranno con il Movimento” nelle prossime settimane e a cui ha chiesto di candidarsi per i collegi uninominali. Tra loro il comandante Gregorio De Falco – il più applaudito dalla platea; Vincenzo Zoccano presidente del Forum italiano disabilità; i giornalisti ...

M5S - Grillo e Di Maio : 'Nessuna frattura tra di noi sulle alleanze' : ...regionali e molti altri esperti per capire come i cittadini possono partecipare in modo attivo alla creazione di un programma e di un nuovo tipo di partecipazione dei cittadini alla vita politica'.

Grillo-Di Maio : tra noi nessuna frattura. Senza maggioranza appello per un governo su temi : Lo affermano, in un post su fb Beppe Grillo e Luigi Di Maio che attaccano: oggi i media 'si sono inventati una frattura tra noi due che non c'è e non c'è mai stata'

M5s - Grillo : "Noi prima forza"Di Maio annuncia "la pensione di cittadinanza" : Il candidato premier M5s al Viminale con Beppe Grillo e Davide Casaleggio . Poi l'annuncio in tv: "Proponiamo la pensione di cittadinanza: sono 780 euro di minima a tutti e 1.170 euro al mese per una coppia".