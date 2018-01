Di Maio come Salvini | “Diamo a Ue 20 miliardi e ce ne tornano 12” Ma è falso

Razzi si scaglia contro Di Maio : «Parlassi l’italiano come lui mi vergognerei» : «Almeno io ho fatto 41 anni di lavoro in Svizzera, quello quando c...o ha lavorato?». «Non sono l’ultimo della classe, quante ne sento io di fregnacce»

Salvini : euro un fallimento - non cambio idea come Di Maio : Roma, 23 gen. (askanews) 'L'euro è un esperimento fallito: se riusciamo a cambiare i trattati in maniera concordata bene, se ci vengono frapposti solo dei no non possiamo portare il paese al disastro. ...

Il figlio di Andreotti : ‘Di Maio come mio padre? Una bestemmia’ Video : Non c’è nessun punto in comune tra la figura politica di Giulio #Andreotti e quella di Luigi Di Maio [Video], Anzi, chi sostiene il contrario pronuncia una “bestemmia”. È questo il giudizio dato da #Stefano Andreotti, il secondo dei quatto figli nati dal matrimonio tra il defunto leader della Democrazia Cristiana e Livia Danese, sulle presunte similitudini tra il padre e il candidato premier del M5S. Adreotti jr. ha stroncato il paragone tra i ...

Di Maio e Grillo al Viminale - ecco il nuovo simbolo M5S. «Alleanze? Come se panda mangiasse carne cruda» : Alle elezioni con un nuovo simbolo, il terzo della serie. In diretta streaming dal Viminale Luigi Di Maio accompagnato da Beppe Grillo e Davide Casaleggio ha ufficializzato la notizia: «Siamo...

Elezioni - Berlusconi come De Benedetti : “Renzi? Una promessa in cui ho creduto”. E su Di Maio : “Bel faccino - ma inadatto” : Un po’ Carlo De Benedetti e un po’ Orietta Berti. Nel salotto amico di Quinta Colonna, Silvio Berlusconi ammette di aver creduto in Matteo Renzi. Il segretario del Pd, spiega, “è stato una promessa in cui molti hanno sperato, a partire dal sottoscritto, che poi però non si è concretizzata”. Un pensiero identico a quello più volte espresso dall’Ingegnere. Ma il leader di Forza Italia ha anche qualcosa in comune con ...

Vaccini - Di Maio : “Obbligatori come in Ue” : Vaccini, Di Maio: “Obbligatori come in Ue” Con un Governo M5S “i Vaccini saranno obbligatori come nel resto d’Europa. Noi abbiamo presentato la proposta di legge Taverna. Non ho mai detto di essere contro l’obbligatorieta’ dei Vaccini, noi siamo per rendere l’obbligatorieta’ omogenea al resto dell’Europa”. Continua a leggere L'articolo Vaccini, Di Maio: “Obbligatori come in ...

Elezioni - Franceschini (Pd) vs Montanari : “Di Maio al governo? Finisce come Raggi”. “Avete abbandonato il Paese” : Faccia a faccia a Otto e Mezzo (La7) tra lo storico dell’arte, Tomaso Montanari, e il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Il dibattito verte sulla discussa frase di Attilio Fontana, candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia. Montanari spiega: “Il consenso della destra italiana, che ha risvolti atroci come questo, è figlio di una politica sbagliata del centrosinistra. Basti pensare allo smontaggio dello ...

Di Maio : per come è combinata oggi la Rai il canone non va pagato : Roma, 16 gen. (askanews) 'oggi per come è combinata la Rai io non pagherei un euro di canone. Se facciamo una riforma come la Bbc con board indipendente, togliendo la pubblicità, la pubblicità sul ...

Vaccini - Renzi : Di Maio come Salvini - sparate anche su salute figli : Noi stiamo dalla parte della scienza, della ricerca, della medicina. E non torniamo indietro". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi. 15 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...