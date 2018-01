: RT @DarioBallini: Di Maio:"Incontrerò una delegazione dei licenziati Breda Menarini Bus". Delegato FIOM:"Scusi Di Maio, quali licenziati?"… - itaferd : RT @DarioBallini: Di Maio:"Incontrerò una delegazione dei licenziati Breda Menarini Bus". Delegato FIOM:"Scusi Di Maio, quali licenziati?"… - pinomarte168 : RT @ederoclite: #DiMaio: “Incontrerò una delegazione dei licenziati Breda Menarini Bus" Delegato #FIOM:"Scusi Di Maio, quali licenziati?"… - Mr_GianBo : RT @ederoclite: #DiMaio: “Incontrerò una delegazione dei licenziati Breda Menarini Bus" Delegato #FIOM:"Scusi Di Maio, quali licenziati?"… - CybFeed : #BreakingNews Di Maio a Breda:in passato qui sinistra - gabriagrusti : RT @ederoclite: #DiMaio: “Incontrerò una delegazione dei licenziati Breda Menarini Bus" Delegato #FIOM:"Scusi Di Maio, quali licenziati?"… -

"Un tempo, fuori da questi cancelli venivano i leader della, oggi lasvende i gioielli di Stato a grandi gruppi stranieri per la religione della riduzione del debito: peccato che poi il debito non si riduce". Così Di,candidato premier M5S ai lavoratori dellaMenarinibus, di recente privatizzata. "Quando saremo al governo -dice ancoraci riprenderemo i nostri gioielli di Stato, perché queste aziende oggi non ci permettono di fare nuove assunzioni quando invece potrebbero farlo".(Di venerdì 26 gennaio 2018)