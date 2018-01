: Deragliamento, manca un pezzo di rotaia - _emmep_ : Deragliamento, manca un pezzo di rotaia - _emmep_ : Deragliamento, manca un pezzo di rotaia - microcerotis : Perchè manca un pezzo di rotaia? E' una zona a deragliamenti ricorrenti? Disastro di Pioltello, il giallo del derag… - SabrimaScasso : RT @2015blackdog: quello di #skytg24 e #tgcom24 sul deragliamento di #Pioltello non è giornalismo, è puro sciacallaggio, manca solo che rov… - riccardo_71 : -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Col passare del tempo si delineano i tratti e soprattutto si inizia a far chiarezza sulle cause delavvenuto ieri mattina, poco prima delle ore 7.00, del Treno 10452 proveniente da Cremona. Un incidente ferroviario avvenuto poco prima dell’arrivo alla stazione di Lambrate, per l’esattezza a Pioltello, che ha portato alla morte di tre donne, diversi feriti gravi e circa una quarantina di contusi in seguito all’uscita dai binari del convoglio e dello schianto di un vagone contro un palo. Secondo le prime informazioni, che non hanno tardato ad essere sempre più dettagliate col trascorrere delle ore, lache ha ceduto sulla linea che collega Cremona a Milano stava per essere sostituita. In quel tratto di ferrovia infatti sono evidenti le prove che confermano come erano in corso lavori di manutenzione che non sono, purtroppo, terminati in tempo....