Dead Cells | il roguevania che si ispira a Dark Souls e Castlevania uscirà nel 2018 anche

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Ottime notizie per uno dei progetti indie più interessanti tra quelli che si trovano attualmente in Early Access su Steam. Stiamo parlando dell'to.Gli sviluppatori hanno confermato,attraverso un nuovo trailer, che il gioconel corso dele che, grandissima notizia, arriveràsu PS4, Xbox One e Switch nel corso di quest'anno. La data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata ma l'annuncio dei ragazzi di Motion Twin è indubbiamente graditissimo.è riuscito a vendere più di 600.000 copie nel corso dell'Accesso Anticipato ed è strato accolto in maniera estremamente positiva dai giocatori. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo progetto vi consigliamo di leggere la nostra prova in cui andiamo alla scoperta di un mix di metroidvania e roguelite molto riuscito.Read more…