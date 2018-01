Dal 2018 La Formula 1 Si Guarda Solo Su SKY!

Australian Open 2018 – Roger Federer - Mito vivente a caccia di record : il 20^ sigillo - i primati di Djokovic - l’allungo su NaDal - l’occhio a Smith : Roger Federer sta letteralmente dominando gli Australian Open 2018 dall’alto della sua proverbiale classe cristallina e davvero nessuno sembra poter fermare il più grandi di tutti i tempi. Il Maestro è ora a un passo dalla conquista del suo sesto titolo sul cemento di Melbourne: dopo essersi imposto nel 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, lo svizzero ha la concreta possibilità di agguantare Novak Djokovic e Roy Emerson che guidano la classifica ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Andrejs Rastorgujevs e Irina Varvynets vincono le prove sprint - Karin Oberhofer è nona ma non lontana Dal bronzo : Giornata dedicata alle prove sprint, maschili e femminili, per quanto riguarda gli Europei di Biathlon della Val Ridanna 2018. I successi sono andati al lettone Andrejs Rastorgujevs nella 10km, mentre la 7,5km donne se l’è aggiudicata l’ucraina Irina Varvynets. Decisamente deludente la prova per quanto riguarda gli italiani, con la sola Karin Oberhofer a tenere alti i nostri colori, sfiorando il podio. La giornata ha preso il via con ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Riiber domina Dal trampolino di Seefeld davanti a Watabe e Schmid. Si difende bene Alessandro Pittin : Norvegia e Giappone hanno dominato il segmento dal trampolino normale HS109 della prima Gundersen di Seefeld, dove è in scena il Nordic Combined Triple, valido per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Jarl-Magnus Riiber ha piazzato un salto da 142.4 punti, infliggendo distacchi abissali agli avversari e ponendo una seria ipoteca sulla vittoria della prima gara, che si concluderà con una prova da 5 km sugli sci ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : scontro al vertice Avellino-Brescia. Milano attesa Dal derby con Varese : Seconda giornata di ritorno della Serie A di Basket che si apre sabato con due anticipi. L’ottima Reggio Emilia delle ultime settimane fa visita al fanalino di coda Pesaro in una sfida importante per entrambe le formazioni: la Grissin Bon deve vincere per continuare la rincorsa alle posizioni che valgono i playoff, mentre la VL ha un bisogno assoluto di due punti per non trovarsi ancora da sola all’ultimo posto. L’altro ...

Dalla vernice al pomodoro al sale spray - start up green 2018 : "Tra le innovazioni - spiega la Coldiretti - c'è la nuova esperienza imprenditoriale nata dall'idea di due amici, uno nel mondo del vino e l'altro artigiano, che creano papillon utilizzando legni ...

Novità 2018 per licenziamenti - Naspi e ticket dovuto Dalle aziende : Nato come deterrente ai licenziamenti dei propri dipendenti e come veicolo di finanziamento della Naspi dal 2012, è in vigore il ticket licenziamenti. La Legge Fornero impose una norma che costringeva i datori di lavoro a pagare un contributo quando licenziavano un loro lavoratore. Il ticket licenziamento infatti è proprio il contributo dovuto da aziende, imprese e datori di lavoro nel caso licenzino dipendenti assunti con contratti a tempo ...

Previsioni VinciCasa valide Dal 26/01/2018 : Previsioni VinciCasa, tre colonne secche per l’estrazione del 26 Gennaio 2018, valide per i prossimi tre concorsi. La Previsioni VinciCasa di oggi è composta da tre colonne secche, le Previsioni sono valide per per i prossimi tre concorsi a partire dalla data odierna. Nessuna vincita con il premio di prima categoria (5 punti) nel concorso del 25/01/2018. Sono state 34 […]

INCIDENTE STRADalE/ Ponte Felcino - auto si ribalta : uomo ferito in fuga (oggi 26 gennaio 2018) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 26 gennaio 2018. A Ponte Felcino auto si ribalta: uomo ferito si dà alla fuga. Frascati, auto investe pedone: 16enne ferita.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Dall’attacco di panico al malore : è nata una star (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani è la vera star dell'Isola dei Famosi 2018: dall'attacco di panico in elicottero al malore che costringe la produzione a chiamare i medici, la scena è tutta sua.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 04:52:00 GMT)

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano firma l’impresa a Istanbul! Sconfitto il Fenerbahce - rimonta Dallo 0-2 : Impresa superlativa di Conegliano nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere, sotto 2-0 nella fornace del Burhan Felek Voleybol Salonu, hanno realizzato una rimonta pazzesca e hanno Sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (21-25; 25-27; 25-15; 25-17; 15-10). Le ragazze di coach Santarelli hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il primo posto in ...

FONDAZIONE BRUNO KESSLER - trento * presentato il calendario 2018 degli eventi organizzati Dal Centro per le Scienze Religiose | : Gli argomenti verranno di volta in volta analizzati e discussi da esperti provenienti da tutto il mondo e saranno trasversali alle quattro linee di ricerca Isr "Conflitti", "Valori, scienza e ...

Google I/O 2018 si terrà Dall'8 al 10 maggio. E c'è anche l'indizio su Android P : Per gli altri basterà seguire il consueto streaming video della conferenza di apertura della kermesse. In questo caso entrando direttamente nel sito dell'evento è possibile "passeggiare" nei meandri ...

Notizie Dal Forex 25 gennaio 2018 - video : Mnuchin, ha definito positiva l'attuale debolezza del biglietto verde per l'economia americana. Il rialzo su base settimanale è di oltre il 2%. Il primo livello di resistenza è visto in area 1,4319. ...

