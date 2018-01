Da Nord in Calabria per caccia | 4 denunce

Filippo Burrone : riprendono le attività di manutenzione stradale nella zona sud e Nord della città - Calabria Reportage : ... Sport BALDASSARRE : " ABBIAMO LE QUALITÀ' PER ESPLODERE NEL GIRONE DI RITORNO" 4 gennaio 2018 Calabria flash • Cultura • curiosità • Province • Reggio Calabria • Spettacoli ...

Aemilia - il pentito : “Il capo nullatenente che faceva feste in villa a Cutro. E al Nord le sagre per promuovere la Calabria” : Un capo della ‘ndrangheta emiliana risultava nullatenente e nullafacente, tanto da vivere in un appartamento di edilizia agevolata a Cremona pagando 150 euro di affitto al mese. Eppure a San Silvestro era solito organizzare una grande festa nella sua splendida villa di Cutro, con oltre 100 invitati e fuochi d’artificio da fare invidia a Versailles. Si tratta, secondo il pentito Salvatore Muto, di Francesco Lamanna, classe 1961, residente a ...