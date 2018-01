Da Giulietta alla Ds | l' arte di dare un nome alle automobili

Forze dell'ordine - Alla scoperta dell'Alfa Romeo Giulietta dei carabinieri - VIDEO : Lo avevamo scritto nellagosto del 2010: prima o poi, lAlfa Romeo Giulietta, sarebbe entrata a far parte delle Forze dellordine italiane. Meglio tardi che mai. Lintuizione era giusta, anche se abbiamo dovuto aspettare un po più tempo del previsto. Sì perché, Alla fine, la Giulietta dei carabinieri è diventata realtà, ma solo da qualche mese. In ogni caso una nuova auto del Biscione che prende i colori dellArma, per noi italiani, è sempre un ...