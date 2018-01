Crotone | Zenga | Se sottovalutiamo il Cagliari abbiamo già perso

Verona-Crotone 0-3 : Zenga esulta con Barberis - Stoian e Ricci : Se il campionato fosse finito oggi, il Crotone sarebbe salvo. Siccome siamo alla prima di ritorno, questo trionfale successo nello scontro diretto col Verona, è soltanto una grande iniezione di ...

Crotone - l’allarme lanciato da Zenga : “particolare attenzione al Verona!” : “Come sempre prepariamo la partita su noi stessi, per cercare di esprimere quello che sappiamo fare”. Dopo la sosta, e dopo gli ultimi arrivi in casa rossoblu, il Crotone si prepara ad affrontare il delicatissimo scontro diretto contro il Verona. Di fronte la squadra di Zenga si trovera’ “una squadra di buonissimo livello, che gioca bene a calcio e non ha ancora perso neppure uno scontro diretto per la salvezza”. Il ...

Zenga : 'Soddisfatto dal mercato del Crotone' : A metà tra mercato e campionato,Walter Zenga prepara la delicata gara contro il Verona di domenica. 'Dovevamo alzare la qualità della squadra - dice a proposito della campagna acquisti - perché senza ...

Crotone - ufficiale l’arrivo di Benali : qualità a disposizione di Zenga : Il Crotone ha ufficializzato l’acquisto di Ahmad Benali dal Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto. Classe 1992, il centrocampista “e’ un calciatore inglese (nato a Manchester) naturalizzato libico, cresciuto nel Manchester City. Nel 2012 si trasferisce in Italia, al Brescia (Serie B) prima di passare al Pescara, dove ottiene da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Lo scorso anno ha ...

Calciomercato - Crotone : genio e tecnica al servizio di Zenga Video : Il Crotone prova a rilanciare le sue chance salvezza con i colpi messi in atto in sede di mercato. Ufficiale l'arrivo del difensore centrale ex Cagliari Marco Capuano che è stato presentato nei giorni scorso presso la sala stampa dell'Ezio Scida. La societa' calabrese sta provando allo stesso tempo a snellire la rosa cedendo in prestito quei calciatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio prima col tecnico Davide Nicola e dopo ...

Calciomercato Crotone - Capuano per la difesa di Zenga : Crotone - Il primo rinforzo del Crotone è il difensore ventiseienne del Cagliari , Marco Capuano : c'è l'accordo per il prestito, manca solo l'ufficialità. Lo ha richiesto il tecnico Zenga che avrebbe ...

Video/ Milan Crotone (1-0) : highlights e gol. Parla Walter Zenga (Serie A 20^ giornata) : Video Milan Crotone (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Leonardo Bonucci trova il primo gol, i rossoneri battono i calabresi e salgono in classifica(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:31:00 GMT)

Zenga ci crede : "Crotone salvo al 200%" : Walter Zenga crede alla salvezza del suo Crotone 'al 200%'. Non ha dubbi il nuovo allenatore dei calabresi nemmeno dopo la sconfitta con il Milan a San Siro dove, da icona interista, è stato fischiato ...

Crotone - Zenga : 'Gol di Bonucci strano - non capisco il Var' : Sconfitta di misura per il Crotone contro il Milan. Dopo la sfida di San Siro, Walter Zenga ha parlato a Premium Sport : ' È un gol strano quello di Bonucci, gli unici che non hanno la consapevolezza di quello che accade siamo noi in panchina. La mia non è una critica al Var, ma solo una constatazione: io e ...

Milan-Crotone - Gattuso : “Bella prestazione”. Zenga : “Credo nella salvezza” : Milan-Crotone, Gattuso: “Bella prestazione”. Zenga: “Credo nella salvezza” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Crotone – Al termine del match di San Siro Milan-Crotone, il tecnico dei rossoneri, Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Milan-Crotone, PARLA Gattuso “Io penso che per 70 minuti ...

Formazioni ufficiali Milan-Crotone : le scelte di Gattuso e Zenga : Formazioni ufficiali Milan-Crotone – All’andata è finita 3-0 per il Milan. Sembra passata un’eternità, nell’ambiente rossonero si respirava grande entusiasmo per la campagna acquisti faraonica fatta in estate e sulla panchina siedeva Vincenza Montella. Oggi, nella prima di ritorno, il Milan proverà a dare continuità ai risultati dopo il pareggio con la Fiorentina e il successo in Coppa Italia nel derby con l’Inter. ...

