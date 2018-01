Crotone | contro il Cagliari Zenga cerca il sorpasso

Formazione Cagliari - scontro chiave contro il Crotone : emergenza per Diego Lopez - ecco l’11 [FOTO] : 1/15 ...

Blitz contro la cosca Farao-Marincola - 169 arresti in Italia e Germania. In manette il presidente della provincia di Crotone : C'è anche il presidente della provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, tra i 169 arrestati nell'operazione "Stige" condotta all'alba dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Crotone, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, contro la cosca Farao-Marincola, in diverse regioni Italiane e in Germania.Complessivamente sono tre i sindaci arrestati. Oltre a Parrilla, infatti, sono coinvolti il ...

Il Milan riparte contro il Crotone : 1-0 siglato da Bonucci : Il Milan di Gattuso non sbaglia e vince la sua prima partita del 2018. I rossoneri hanno avuto la meglio sul Crotone di Walter Zenga grazie alla rete siglata da Leonardo Bonucci, alla sua prima gioia in rossonero. Il Diavolo ha meritato la vittoria anche se nel finale di partita ha rischiato di subire il pareggio dai calabresi. Con questo successo il Milan sale a quota 28 punti, mentre il Crotone resta fermo a quota 15.Il Milan parte aggressivo ...

Milan - Bonucci si sciacqua la bocca col Crotone : 1-0 Foto Napoli - dominio e tanta fatica contro il Verona : 2-0 : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Milan - contro il Crotone torna Biglia. Out Montolivo : Milano, 5 gennaio 2018 - Per ritrovare un trend casalingo rispettabile il Milan è obbligato a vincere contro il Crotone e Gattuso sta preparando al meglio la squadra per il primo incontro del girone ...

Crotone - sfogo sul sito ufficiale : “attacchi gratuiti contro di noi” : Il Crotone tuona, parlando di attacchi gratuiti al club. Sul sito ufficiale della squadra calabrese stamane è apparso un duro comunicato: “È inquietante e preoccupante come a cadenza fissa si vogliono strumentalmente riprendere temi che, sottoposti al vaglio delle Autorità Giudiziarie (in diversa composizione ed in sedi diverse), hanno consentito il riconoscimento di condotte lineari, lecite e legali. Ci riferiamo in particolare ad alcuni ...

Napoli strepitoso contro il Crotone - ed è Campione d'inverno : Un Napoli strepitoso quello di ieri contro il Crotone. La squadra di Maurizio Sarri non delude e, nell'anticipo della 19esima giornata di serie A, porta a casa tre punti preziosi aggiudicandosi il ...

Jorginho : “Contro il Crotone servirà personalità ed organizzazione di gioco” : “L’obiettivo del Napoli? Tornare da Crotone con i 3 punti“. Non ha dubbi Jorginho nell’intervista concessa all’edizione di oggi de ‘La Repubblica’. Il regista azzurro è concentrato solamente sul presente e sull’impegno odierno della squadra, e lo stesso vale per i compagni: “Nessuno ha distrazioni di alcun tipo, tutti sono determinati solo sul momento attuale […] L'articolo Jorginho: “Contro il Crotone servirà personalità ed ...

Crotone - Vrenna ironico dopo il ko contro il Napoli : “salutatemi il Var…” : Continuano le polemiche dopo la gara di ieri tra Crotone e Napoli, proteste da parte del club calabrese per due rigori non concessi. ironico il presidente Gianni Vrenna come riporta l’Ansa: “Salutatemi il Var. Non so se è legale – dice Vrenna – intervenire nel cuore dell’area con le due braccia ravvicinate. Spesso per episodi analoghi è stato dato il rigore. Vorrei rivederlo – afferma – ma ormai la gara ...

Il Napoli è campione d’inverno - minimo sforzo contro il Crotone : basta Hamsik - primo passo verso lo scudetto [FOTO] : 1/16 LaPresse/Francesco Mazzitello ...

Napoli - è una stagione da record : contro il Crotone per il titolo d’inverno - primo mattoncino verso lo scudetto : Si apre questa sera la 19^ giornata del campionato di Serie A, allo Scida si affronteranno Crotone e Napoli in una partita molto importante per i rispettivi obiettivi, salvezza e scudetto. La squadra di Maurizio Sarri dopo un normale calo di condizione ha conquistato una doppia vittoria contro Torino e Sampdoria che ha permesso agli azzurri di mantenere il vantaggio in classifica con un punto in più della Juventus, si tratta di una stagione ...

La Lazio dilaga contro il Crotone : secco 4-0 alla squadra di Zenga : La Lazio di Simone Inzaghi passarà un lieto Natale. I biancocelesti infatti hanno sconfitto per 2-0 il Crotone di Walter Zenga e non perdono così contatto dalle squadre che lottano per raggiungere la Champions e che saranno impegnate alle 15, Inter a Sassuolo e Napoli contro la Sampdoria, e questa sera con il big match tra la Juventus di Allegri e la Roma di Di Francesco. I gol della vittoria portano la firma di Jordan Lukaku, fratello ...

Serie A Crotone - Sampirisi : "Contro la Lazio senza paura" : Crotone - Lazio-Crotone è alle porte. A caricare l'ambiente calabrese ci pensa Mario Sampirisi : 'Ci stiamo preparando bene per la partita di sabato, è importante, dobbiamo dare continuità ai ...