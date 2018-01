Cranberries | Dolores O' Riordan potrebbe essere stata uccisa da una overdose di

Lacrime e musica dei Cranberries al funerale di Dolores O’Riordan : La mamma Eileen, la figlia Molly, il fidanzato Olé, i suonatori di cornamusa, i fan, la corona di fiori bianchi con su scritto il suo nome, «Dolores». Si è svolta nell’assoluto riserbo la cerimonia funebre della cantante Dolores O’Riordan, spentasi lo scorso 15 gennaio a soli 46 anni. Limerick, la cittadina nel Sud dell’Irlanda dove Dolores è nata, si tinge a lutto così come la chiesa di St. Ailbe, gremita per dare ...

Dolores O'Riordan - centinaia ai funerali della cantante dei Cranberries : Si stanno svolgendo a Limerick, in Irlanda, i funerali di Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries scomparsa di recente a Londra . Da giorni centinaia di persone hanno reso omaggio al feretro ...

Il funerale di Dolores O’Riordan dei Cranberries : Le foto della cerimonia di oggi, che si è svolta a Ballybricken, in Irlanda The post Il funerale di Dolores O’Riordan dei Cranberries appeared first on Il Post.

Dolores O’Riordan - l’ultimo saluto a Limerick. Il messaggio dei Cranberries vicino alla bara : “La canzone è finita - ma i ricordi rimangono” : “The song has ended but the memories linger on“. L’ultimo messaggio dei fratelli Noel e Mike Hogan e di Fergal Lawler accompagna il feretro di Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries morta lunedì scorso a Londra a 46 anni. I membri della band hanno portato a braccio la bara della cantante nella St. Joseph Church di Limerick, dove domenica 21 gennaio migliaia di fan si sono riuniti dalle 12 alle 16 per ...

Morte Dolores O'Riordan - è ancora mistero sulla scomparsa della ex leader dei Cranberries : La Morte di Dolores O'Riordan , cantante e musicista irlandese di 46 anni ed ex leader dei Cranberries , ha colto tutti di sorpresa e ha scosso tutti i suoi followers sparsi in giro per il mondo. A rendere ancora più incredula l'opinione pubblica è il mistero che aleggia intorno alla causa della sua Morte, che rimane ancora ignota a distanza di sei giorni dal suo decesso (15 gennaio ...

Cranberries : dopo la morte di Dolores O'Riordan è boom di vendite nel Regno Unito : Bene anche i singoli, che tra vendite e streaming sono cresciuti complessivamente del 1134%. Tre canzoni sono tornate nella top 100 dei pezzi più acquistati in Regno Unito: si tratta di "Zombie" (si ...

DOLORES O'RIORDAN/ La cantante dei Cranberries : "tornerò come un angelo a sussurrarvi all'orecchio" : Ancora non sono state rese note le cause della morte della cantante dei Cranberries, DOLORES O'RIORDAN, ma qua e là emergono i dettagli di una vita nella sofferenza. PAOLO VITES(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:23:00 GMT)DOLORES O’Riordan/ Ora capite perchè piangiamo anche la morte di chi non abbiamo conosciuto di personaLE CANZONI DEL '68/ 50 anni dopo: siate realisti, chiedete l'impossibile

10 canzoni per ricordare Dolores O’Riordan dei Cranberries : Dolores O’Riordan ospite con i Cranberries al Festival di Sanremo del 2012(foto: Getty) È morta ieri nella sua stanza d’hotel a Londra Dolores O’Riordan, la cantante della band alt rock irlandese The Cranberries. A soli 46 anni, la musicista è scomparsa in modo improvviso e le cause della morte sono ancora sotto indagine: “La cantante si trovava a Londra per una breve sessione di registrazione. Nessun altro dettaglio è ...

Il fantasma della depressione via dalla morte di Dolores O’Riordan dei Cranberries : “Era felice e scherzava” : Il mondo intero si interroga in queste ore sulle cause della morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries che ha sconvolto la musica internazionale. A soli 46 anni, l'artista ha lasciato questa vita ma la polizia continua a ritenere il decesso come "non sospetto". Quali siano le cause della morte di morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries non è al momento notizia nota ma è da escludere la prima ipotesi legata alla depressione. L'artista era ...

6 belle canzoni di Dolores O’Riordan (e dei Cranberries) : Il 15 gennaio Dolores O’Riordan è morta a Londra. Con la sua band, i Cranberries, aveva pubblicato 7 dischi tra il 1993 e il 2017. Abbiamo scelto 6 canzoni per raccontare la sua musica. Per chi vuole approfondire: È morta The post 6 belle canzoni di Dolores O’Riordan (e dei Cranberries) appeared first on Il Post.

Cranberries sotto choc - i Bad Wolves : "Dolores lavorava a nuova Zombie" : 'Siamo devastati dalla morte di Dolores O'Riordan'. Così i Cranberries ricordano su Facebook la cantante e chitarrista trovata morta a 46 anni nella sua camera d'albergo a Londra. L'indimenticabile ...

DOLORES O’RIORDAN DEI Cranberries È MORTA/ Gli U2 commossi : “parlava alla fragilità di tutti noi” : DOLORES O’RIORDAN dei CRANBERRIES è MORTA, la leader della band irlandese dei CRANBERRIES è deceduta all'età di 46 anni, attualmente sconosciute le cause della sua morte.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:10:00 GMT)

È morta Dolores O’Riordan - la cantante dei Cranberries : aveva 46 anni : La notizia resa nota dall’agente: Dolores stava registrando a Londra. «I familiari sono devastati», si legge nel comunicato. L'estate scorsa la band aveva sospeso il tour europeo a causa dei problemi di salute della cantante